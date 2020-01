Bewerbungsrunde für den British Council IELTS Award 2020 ist eröffnet

Der British Council Germany freut sich, auch in diesem Jahr den British Council IELTS Award vergeben zu können. Das Stipendium wird an besonders erfolgreiche Studierende mit hohem Potential vergeben, die mit den durch ihr Studium erworbenen Kenntnissen einen positiven gesellschaftlichen Einfluss schaffen wollen.

Das Stipendienprogramm unterstützt Studierende, die ein englischsprachiges Erststudium oder weiterführendes Studium jeglicher Disziplin in Vollzeit an einer Hochschule im Studienjahr 2020/21 beginnen möchten. In Bezug auf Fachrichtung oder Wunschland gibt es keine Einschränkungen. Der Award kann also auch für englischsprachige Studiengänge im nicht-englischsprachigen Ausland verwendet werden.

Für den British Council IELTS Award muss der IELTS-Sprachtest eine Zulassungsvoraussetzung sein und Kandidaten müssen für die Bewerbung ein gültiges IELTS-Ergebnis vorweisen. Zusätzlich müssen folgende Bewerbungskriterien erfüllt werden:

– Mindestalter 18 Jahre (am 31. Juli 2020)

– Ein gültiges IELTS-Ergebnis, das von einem British Council-Testzentrum in Deutschland zwischen dem 1. Juni 2019 und dem 10. Juni 2020 ausgestellt wurde

– Ein Mindestergebnis von 6.5 und mindestens 6.5 in allen vier Teilbereichen des IELTS-Tests

– Antritt eines englischsprachigen Vollzeitstudiums im In- oder Ausland (Erststudium oder weiterführendes Studium) im akademischen Jahr 2020/21 (d. h. Studienantritt im Herbst 2020)

– Die Studiengebühren für ein Studienjahr des angestrebten Studiengangs betragen mindestens 3.000 GBP (bei Kursen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wird das erste Studienjahr unterstützt)

– IELTS ist Teil der Zulassungsvoraussetzungen für das Studium

Die Bewerbungsfrist ist der 10. Juni 2020.

Alle weiteren Informationen sowie Zugang zum Online-Bewerbungsformular unter https://www.britishcouncil.de/pruefung/ielts/award