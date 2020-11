Bezwingt des Herzens Bitterkeit – Drei Leben – vor, in und nach Theresienstadt

Eine Holocaust-Biografie ist keine literarische oder historische Sensation. Doch sie lenkt das Auge der Leser auf einen wichtigen Teil der deutschen Geschichte, und kann auch unbekannte Ereignisse dokumntieren, die bislang noch nicht im Fokus standen. Eine Autobiografie ist ein glaubwürdiger Zeitzeugenbericht, der einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten kann. Aufgrund ihrer Perspektive ist die Autobiografie zudem etwas Besonderes.

Das Konzentrationslager Theresienstadt war Sammel- und Durchgangslager für die jüdische Bevölkerung Böhmens und Mährens. Eine Vielzahl von Zeugnissen der tschechischen Häftlinge dokumentiert ihre Schicksale, nicht wenige auch in deutscher Übersetzung. Weniger im Fokus steht, dass auch über 40.000 deutsche Juden durch Theresienstadt gegangen sind. Ihre Lebensgeschichten sind nicht in gleichem Umfang dokumentiert. Hilde Bürger leistet mit ihrem Werk “Bezwingt des Herzens Bitterkeit” einen bedeutenden Beitrag dazu, diese Lücke zu füllen.

Der authentische Bericht ist inhaltlich von großem Wert. Beeindruckend sachlich, aber zugleich fesselnd für Leser bringt Hilde Bürger die vergangenen Ereignisse zu Papier. Ihr Buch beinhaltet zudem ein Begleitwort des Historikers und Herausgebers Werner Imhof. Wer sich für die Geschichte des Holocaust interessiert und auch Einblicke erhalten möchte, die in Geschichtsbüchern keinen Raum finden, kann in Hilde Bürgers Erzählung an einem ganz persönlichen und doch kollektiven Schicksal teilhaben.

"Bezwingt des Herzens Bitterkeit" von Hilde Bürger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13781-3 zu bestellen.

