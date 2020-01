BI Business Intelligence GmbH präsentiert innovative Portallösungen auf der E-World 2020

Das Leipziger Software- und Entwicklungshaus BI Business

Intelligence GmbH ist auch in diesem Jahr wieder auf der internationalen Leitmesse der Energiewirtschaft – E-World energy & water in Essen, vertreten.

Das Leipziger Software- und Entwicklungshaus stellt die neuesten Entwicklungen seiner Portallösungen für Energieeffizienzmanagement vor. Fokus liegt auf den Customer Self Service für Kunden von Energieversorgungsunternehmen, für effektive Geschäftsprozesse am Kunden. Mit dem Geschäftskundenportal Trilith® Synergy des Software-Herstellers lassen sich alle Geschäftsvorfälle klar und verständlich abbilden und einfach online managen. Auch Energieeffizienzberichte nach DIN EN ISO 50001 oder DIN

EN 16247-1 können automatisiert für das nächste Energieaudit vorbereitet und übersichtlich dargestellt werden, als eine gute Basis für das Energieeffizienzmanagement.

Der modulare Aufbau des Portals lässt sich flexibel auf den Serviceplan anpassen und konfigurieren – ganz nach den Bedürfnissen der Portalkunden. Das integrierte

webbasierte Messstellenportal zeigt Stammdaten und Lastgangansichten zur Messstelle und zum Zähler sowie Messtellen- und Zeitvergleiche visuell übersichtlich an. Ebenso bietet BI Lösungen für eine strukturierte online Beschaffung für Kunden von Energieversorgungsunternehmen, die gern aktiv selbst ihre Beschaffung gestalten möchten. Mit dem Portal Trilith® Future wird der Bestellprozess auf wenige Minuten verkürzt und bringt somit Kunden näher an das Marktgeschehen.

20 Jahre Erfahrung und der Implementierung nachhaltiger und langlebiger Softwareprodukte kombiniert mit dem Know-how aus Energiewirtschaft und Business Intelligence im Massendatenmanagement machen das Leipziger Unternehmen BI zu einem einzigartigen kompetenten Partner für die Digitalisierung energiewirtschaftlicher Geschäftsprozesse.

Am Stand 300 in Halle 2 stehen die Experten für effiziente Portallösungen und den Bereich Business Intelligence in der Energiewirtschaft für nähere Produktvorstellungen und Live-Demovorführung Ihren Interessenten gern zur Verfügung.