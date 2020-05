BI + Process Mining: ORAYLIS und PAF starten Partnerschaft

Die Datenexperten von ORAYLIS arbeiten künftig eng mit der Process Mining Factory ? kurz PAF ? zusammen. PAF ist mit ihrer Software PAFnow einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Process-Mining-Lösungen weltweit. Durch die Integration des Tools in die von ORAYLIS entwickelten Datensysteme auf der Microsoft Azure Plattform können sich Unternehmen in kürzester Zeit einen Überblick über alle operativen Prozesse verschaffen, Schwachstellen aufdecken sowie kontinuierlich Verbesserungen vornehmen. Dabei bietet die Microsoft-Plattform viele weitere Möglichkeiten, wie KI-Lösungen, Prozess-Automatisierungen mit RPA oder eine Einbindung in die unternehmensweite Kommunikation mit Hilfe von Kollaborationswerkzeugen.

Prozesssteuerung mit Power BI

Process-Mining-Tools arbeiten auf der Basis von Datenspuren aus IT-Systemen. Daher ermöglichen die Werkzeuge vor allem in Kombination mit Business-Intelligence(BI)-Lösungen und modernen Analytics-Plattformen tiefgehende Prozesseinblicke?, erläutert PAF-Geschäftsführer Tobias Rother die Partnerschaft. Dazu ergänzt ORAYLIS CSO Carsten Müller: ?Dank der wachsenden Zahl digitaler Touch Points in Unternehmen können wir über unsere Lösungen immer mehr und immer detailliertere Daten bereitstellen. So lassen sich mittels Process Mining und BI-Daten vollkommen neue Möglichkeiten der Organisationssteuerung und -optimierung erschließen. Und das nicht nur einmalig, sondern fortlaufend.?

Dabei setzen beide Unternehmen auf die Microsoft-Plattform ? mit entscheidenden Vorteilen für den Kunden: PAFnow ist direkt in Power BI eingebunden, Microsofts Quasi-Standard für die unternehmensweite Datenanalyse. Dadurch stehen dem Nutzer direkt sämtliche Konnektoren für den Datenzugriff und Prozessautomatisierungen zur Verfügung, die sonst in jahrelanger Kleinarbeit hätten aufgebaut werden müssen. Gleichzeitig können die nahezu unbegrenzten Analyse- und Visualisierungsoptionen von Power BI für die Prozesserkennung und -prüfung genutzt werden.

Viele Potenziale für den Kunden

Von der Partnerschaft sind künftig viele neue Impulse zu erwarten. ?Durch die immer weiter steigende Verfügbarkeit von Daten und deren Verwendung in Echtzeit lassen sich die Business-Anforderungen von Unternehmen immer weiter integrieren, und das idealerweise auf Basis einer Technologie-Plattform. Daraus entstehen spannende neue Ansätze und gemeinsame Projekte, die wir im Schulterschluss angehen werden?, so Carsten Müller. Zudem gilt es, erfolgte Prozesskorrekturen laufend zu beobachten und daraus kontinuierlich Optimierungsmaßnahmen abzuleiten.

