Bier aus Brot

From Science to Startup ? aus dem Prinzip der Bioökonomie entsteht das Startup Knärzje. Mit einer ersten Online-Veranstaltung am 24. Juni, 15:00 bis 16:30 startet eine Reihe, die Forschungsbereiche der Hochschule beleuchtet und sie anhand von Startups, die im jeweiligen Bereich gegründet haben, mit der Praxis verknüpft.

Durch Rolemodels aus der Praxis verknüpft mit dem Know-how der Wissenschaft erfährst Du, welche Möglichkeiten sich aus Deinem Studium oder Deiner Promotion entwickeln können. Denn aus jeder Fachrichtung kannst Du das Potential für die Verwirklichung Deiner Ideen schöpfen.

Den Anfang macht das interdisziplinäre Gebiet der Bioökonomie, anzutreffen in den Fachgebieten Biologie, Chemie sowie Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Bioökonomie ist ein auf nachwachsenden Rohstoffen basierendes Wirtschaftssystem, das eine wichtige Rolle für die Erhaltung unserer zukünftigen Ressourcen spielt.

Auf Seiten der Forschung wird Dir Dr. Michael Lakatos die Forschungsgebiete und Anwendungen in der Bioökonomie aufzeigen. Lakatos ist Forscher an der Hochschule Kaiserslautern und Koordinator mehrerer auch internationaler Forschungsprojekte im Kontext der Bioökonomie. Mit einer neuen Bioverfahrenstechnik läutet er einen Paradigmenwechsel in der Algenbiotechnologie ein.

Aus der Praxis wird Daniel Anthes, CEO des Startups Knärzje, übernehmen und seine Geschichte erzählen. Anthes braut mit seinem Team Bier aus altem Brot und kämpft so durch bioökonomische Prinzipien gegen die Lebensmittelverschwendung an. Gleichzeitig hat er mit dem Brotbier ein neues Produkt auf den Markt gebracht, ohne weitere Ressourcen zu beanspruchen.

Die Online-Veranstaltung findet statt am 24. Juni von 15:00 bis 16:30; der Link zur Anmeldung unter https://ideenwald-oekosystem.de/event/from-science-to-startup/