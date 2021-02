Biesterfeld und Dymax erweitern ihre Zusammenarbeit

Biesterfeld Spezialchemie erhält von Dymax, einem der weltweit führenden Hersteller von lichthärtenden Klebstoffen, Vergussmassen, Conformal Coatings und Aushärtungsgeräten, mit sofortiger Wirkung Vertriebsrechte für Italien. Die Produkte finden vorwiegend in den Segmenten Medizintechnik, Industrie und Elektronik Anwendung und werden seit 2018 bereits von Biesterfeld in der DACH Region, dem Baltikum und Teilen Osteuropas vertrieben. 2020 wurde das Vertriebsgebiet auf weitere osteuropäische Länder, wie Ungarn, Rumänien und Bulgarien, ausgeweitet. ?Auf dem osteuropäischen Markt konnten wir bereits wertvolle Erfahrungen sammeln, von denen nun auch unsere italienischen Kunden profitieren werden?, erklärt Dr. Johannes Martin, Product Manager Performance Products bei Biesterfeld Spezialchemie.

Zum innovativen Produktportfolio von Dymax zählen unter anderem spezielle Schutzbeschichtungen und Vergussmassen, die bei Einwirkung von UV-/sichtbarem Licht in Sekunden aushärten. Dadurch wird eine schnelle Verarbeitung ermöglicht und die Durchsatzmenge im Produktionsprozess erhöht. Gleichzeitig werden die Verarbeitungskosten gesenkt. Einige der lösemittelfreien Produkte erfüllen sogar die Anforderungen von IPC und MIL SPEC.

Darüber hinaus beinhaltet die Produktpalette zahlreiche lichthärtende Klebstoffe für den Bereich der Medizintechnik. Darunter ist die Katheter Serie CTH, die speziell für die Verklebung von Schläuchen und Anschlussstücken aus unterschiedlichen Materialien entwickelt wurde. Die Besonderheit des Dymax 215-CTH-UR-SC liegt beispielsweise darin, dass neben klassischen Katheter Materialien wie PC, PVC und PET auch schwer zu verklebende Kunststoffe, wie Nylon 12 oder PEBA, optimal verbunden werden können. Der Klebstoff ist flexibel, spaltüberbrückend und härtet mit UV-Licht binnen Sekunden aus. Darüber hinaus ist er ? wie alle Medizinklebstoffe von Dymax ? erfolgreich nach ISO 10993 getestet. Größter Vorteil dieses Klebstoffs ist die patentierte Encompass? Technologie. Sie bietet die Möglichkeit, sowohl manuelle als auch automatisierte Produktionsprozesse durch einen Farbumschlag während der Aushärtung noch effektiver und sicherer zu gestalten.?

Dazu ergänzt Dr. Anna Geffken, Product Manager Medical Device, Biesterfeld Spezialchemie: ?Die innovativen Produkte von Dymax sind bei unseren Kunden sehr gefragt, denn sie ermöglichen auch die Produktion von modernen Medizinprodukten wie Point-of-care Testsystemen; bekannt z.B. als schnelle Antigen-Tests gegen SARS-CoV-2?.

Passend zu den Produkten werden verschiedene Lichthärtungsgeräte, wie beispielsweise die Dymax BlueWave? AX-550 Serie, bestehend aus Strahlern und Steuerung, angeboten. Der kompakte LED-Flächenstrahler ist extrem einfach zu bedienen, kann bequem in bestehende Förderbandsysteme integriert werden und ist mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich.

Auch Jürgen Eberhardt, Vertriebsleiter EMEA bei Dymax, zeigt sich erfreut: ?Die Ausweitung unserer Kooperation auf den italienischen Markt ist ein eindeutiges Zeichen unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Biesterfeld. Italien ist für uns eine wichtige Fokusregion und wir freuen uns, dass wir jetzt auch dort auf die umfassenden Produktkenntnisse, die jahrelange Erfahrung im Klebstoffbereich und den hervorragenden Kundenservice von Biesterfeld zurückgreifen können?.

Dymax ist ein internationaler Hersteller und Anbieter von lichthärtenden Materialien, Aushärtungs- und Dosiersystemen. Das internationale Unternehmen mit europäischem Sitz in Wiesbaden bietet Komplettlösungen für industrielle Anwendungen in den Bereichen Medizintechnik, Elektronik- und Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik u.v.m. Ebenso unterstützt es Hersteller bei der Entwicklung individueller Prozesslösungen. Ihren Hauptsitz hat die Dymax Corporation in Torrington, Connecticut, USA. Gegenwärtig beschäftigt der Hersteller weltweit rund 400 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Deutschland, Irland, Singapur, China und Korea.

Über Biesterfeld Spezialchemie

Biesterfeld Spezialchemie ist einer der international führenden Distributeure für Produkte und Lösungen in der Welt der Spezialitätenchemie. Das Produktportfolio ist auf die Anforderungen ausgewählter Industrien wie Personal Care und Cleaning, Healthcare, Lacke und Beschichtungen, Klebstoffe, Polyurethane, Bau, Nahrungsmittel, Elektro, Elektronik und Energie ausgerichtet. Als Partner weltweit führender Lieferanten ist das Unternehmen europaweit vertreten und bietet lösungsorientierte, anwendungstechnische Expertise sowie kundenspezifische Antworten. Biesterfeld Spezialchemie gehört zur Biesterfeld Gruppe, die seit 115 Jahren als Handels- und Dienstleistungsunternehmen tätig ist. Der mehrheitlich in Familienbesitz befindliche Konzern ist mit über 40 Standorten weltweit einer der führenden Distributeure für Kunststoffe, Kautschuke, Basis- und Spezialchemikalien.