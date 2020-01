Bieter haben bei Thyssenkrupp Elevator länger Zeit

Die Mitarbeiter von Thyssenkrupp Elevator müssen sich weiter

gedulden. Am Montag, 13. Januar, endet zwar eine Bieterfrist für die

Aufzugsparte, bis dahin müssen Finanzinvestoren wie Blackstone/Carlyle und

Advent/Cinven ihre detaillierte Offerte in Essen einreichen. Die strategischen

Anbieter Hitachi und Kone hätten dagegen noch ein paar Tage länger Zeit für ihre

Angebote, wie die Düsseldorfer “Rheinische Post” (Samstag) aus Konzernkreisen

erfuhr. Am Mittwoch findet demnach eine Sitzung des Aufsichtsrats statt, auf der

es aber keine Entscheidung zum Verkauf geben solle, hieß es weiter. Der Sprecher

von Thyssenkrupp wollte sich zu Aufsichtsratsangelegenheiten nicht äußern und

verwies auf die bisherige Aussage, dass eine Entscheidung bis Ende März fallen

soll. Thyssenkrupp plant parallel einen Börsengang für Elevator.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4489070

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell