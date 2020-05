Big Data Content-Analyse: Sinequa veröffentlicht neues Release seiner Suchplattform

Die neue Version 11.2 der Such- und Analyseplattform Sinequa ist jetzt verfügbar. Sie beinhaltet Konnektoren zu weiteren Datenquellen und zur Verarbeitung weiterer Datenformate und unterstützt die Erkennung weiterer benannter Entitäten, z.B. Gewichte und Maße und personenbezogene Daten (Personally Identifiable Information – PII) über verschiedene geografische Regionen hinweg. Sinequa 11.2 bietet außerdem Funktionen zur automatischen Durchführung intelligenter Klassifizierungen über große Mengen indexierter Unternehmensinhalte und -daten hinweg. Das User Interface des neuen Release stellt Sinequa als Open-Source zur Verfügung, so dass es von Kunden und Partnern zum Vorteil Aller angereichert werden kann.

?Mit seiner flexibleren Benutzeroberfläche kann Sinequa 11.2 noch besser auf die Bedürfnisse von Kunden in Branchen eingehen, in denen ein spezielles fach- und industriespezifisches Vokabular erkannt werden muss, wie etwa Biowissenschaften, Fertigungsindustrie und Finanzen?, erklärt Philippe Motet, Vice President of Engineering bei Sinequa. ?Beschäftigte erhalten dadurch schneller und effizienter relevante Informationen und Einblicke, die sie benötigen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.?

Erweiterte NLP-Fähigkeiten und Out-of-the-Box-Identifikation personenbezogener Daten

Durch die Erkennung einer größeren Zahl benannter Entitäten bietet das neue Release verbesserte Fähigkeiten im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing = NLP). So erkennt Sinequa jetzt 24 Kategorien personenbezogener Daten, was Organisationen bei der Einhaltung von Datenschutzgesetzen wie der DSGVO wirksam unterstützt. Die Entitäten decken 89 Typen innerhalb dieser Kategorien ab. Beispiele sind BBAN, IBAN, Kreditkartennummer, Geburtsdatum, Führerscheinnummer für 13 Länder, Nummernschilder für 11 Länder, Reisepassnummer für 13 Länder, verschiedene nationale Identifikationsnummern für 14 Länder u.a.

Künstliche Intelligenz ohne Komplexität

Aufbauend auf Sinequas Fähigkeiten für hochskalierbares maschinelles Lernen bietet die neue Version ein Bündel neuer Möglichkeiten, die Vorteile KI-gestützter intelligenter Suche zu nutzen, ohne dafür tiefere Expertise in Data Science oder maschinellem Lernen zu benötigen. Alle Aufgaben bezüglich Modellerstellung und -validierung sowie der Erhaltung präziser Vorhersagen über die Zeit durch Korrektur von Konzept- und Datendrift werden jetzt innerhalb der Plattform durchgeführt.

Sinequa führt mit Release 11.2 außerdem eine ?Intelligent Labeling Application? zur Datenverwaltung für den Klassifizierungsalgorithmus ein. Die Anwendung wurde für Experten von Fachgebieten konzipiert. Sie soll ihnen einen so attraktiven Nutzen bieten, dass sie auch ihrerseits ihr Fachwissen zur Verfeinerung der Klassifizierung (durch zusätzliches oder korrigiertes Tagging) an die Anwendung liefern. Dadurch wird ein doppelter Zweck erfüllt: Mit der App können Organisationen einen benutzbaren Trainings-Datensatz erstellen, ohne auf Data Scientists zurückgreifen zu müssen; außerdem kann darüber das Feedback von Experten genutzt werden, um Modellvorhersagen im Laufe der Zeit zu verbessern, und gleichzeitig Konzept- und Datendrift unter Kontrolle zu halten, indem ihr Feedback bei mehrdeutigen Vorhersagen automatisch angefragt wird.

Neue Konnektoren zu lokalen Unternehmensanwendungen und Cloud-Umgebungen

Sinequa unterstützt mit seiner ständig wachsenden Familie von mehr als 200 intelligenten Konnektoren die zunehmende Vielfalt von Unternehmensdaten, die in Cloud- und On-Premises-Unternehmensanwendungen gespeichert werden. Die neueste Version der Sinequa-Plattform beinhaltet u.a. Konnektoren für IBM FileNet P8 V5 sowie für die zur Versionsverwaltung von Dateien und Verzeichnissen eingesetzte Software Perforce Helix.

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der eine kognitive Such- und Analyseplattform für Global-2000-Unternehmen und staatliche Stellen bereitstellt. Die Beschäftigten der Sinequa-Kunden erhalten dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und steigern ihre Produktivität ? das Unternehmen wird informationsgetrieben. Die Sinequa-Plattform wurde durch die Erfahrung in Projekten für große Organisationen in komplexen Umgebungen mit großen und vielfältigen Daten und Inhalten geschaffen. Sie ist vollständig integriert und konfigurierbar, um aktuelle und zukünftige Anforderungen im Hinblick auf die Informationsbeschaffung zu erfüllen. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Geschäftspartnern.