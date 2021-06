Bike 4 School: Fonds Finanz unterstützt Mitarbeiterengagement und spendet für Hope Valley Farm School in Südafrika

?Mitarbeiter, die soziale Verantwortung übernehmen, sind das A und O. Mit seiner eigens organisierten Spendenaktion Bike 4 School ist Fabio für einen guten Zweck an seine Grenzen gegangen, hat sehr viel Mut bewiesen und vor allem Durchhaltevermögen gezeigt. Auf Mitarbeiter, die Aktionen wie diese umsetzen, könnte ich nicht stolzer sein?, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. ?Als Marktführer nehmen wir unsere Vorbildfunktion sehr ernst, soziale Verantwortung wahrzunehmen und Bildung für jeden und überall bestmöglich zu fördern?, so Porazik.

?Ich bin der festen Überzeugung: Bildung darf kein Privileg sein!?, erklärt Fabio Beinhofer, Mitarbeiter der Fonds Finanz, und führt weiter aus: ?2011 habe ich selbst an der Hope Valley Farm School für ein Jahr unterrichtet. Schnell war mir klar, ich möchte auch weiterhin dieses Projekt und die Menschen vor Ort unterstützten. Mit Bike 4 School konnte ich nun meine zwei größten Leidenschaften verbinden: Der Wunsch in der Welt etwas zu verändern sowie meine unbändige Abenteuerlust. Dass ich ein solches soziales Projekt mit meinem Arbeitgeber umsetzen durfte, freut mich sehr und macht mich gleichzeitig stolz Teil des Unternehmens zu sein?.

Die Reise selbst wurde über die Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook geteilt. Interessenten konnten so zu jeder Zeit den aktuellen Reisestatus live einsehen, mit Fabio in Kontakt treten und in der anhaltenden Corona-Situation virtuell selbst ein wenig reisen ? und das für einen guten Zweck.

Für seine Maßnahme griff Fabio Beinhofer auf seine drei Tage Sonderurlaub zurück, die die Fonds Finanz allen Mitarbeitern für soziales Engagement pro Jahr zur Verfügung stellt. Die Abwicklung der Spendenaktion lief über Fabio Beinhofers 2014 selbst gegründeten Verein FOR A BETTER 2MORROW. Weitere Informationen zur Tour und der Aktion gibt es unter www.bike4school.com.

Soziales und ehrenamtliches Engagement sind seit vielen Jahren in den Unternehmenswerten der Fonds Finanz fest verankert. Daher unterstützt der Münchner Maklerpool regelmäßig Aktionen und Maßnahmen durch Spenden oder indem Plattformen dafür geschaffen werden. Erst Anfang dieses Monats beteiligte sich die Fonds Finanz an der Volunteering App ?letsact?. Ganz leicht und schnell ermöglicht es die App Arbeitgebern und ihren Mitarbeitern, sich gemeinschaftlich zu organisieren, um Gutes zu tun.