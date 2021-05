Bildgestaltung und Fotokorrektur – Beata Lange, Fotografin in Hamburg, gibt Profitipps

Das Angebot der Fotografin Beata Lange richtet sich an Menschen, die zur Zeit keinen Fotografen buchen können oder aus finanziellen Gründen nicht buchen möchten. Von ihrem Expertenwissen zu Kameraeinstellung, Bildaufbau, Ausschnitt, Standpunkt und Lichtführung kann jetzt jeder Laie in einer persönlichen Beratung profitieren.

In ihren Beratungsgesprächen vermittelt Beata Lange dem Laien, was vor dem Fotografieren bedacht werden sollte. Oft wird der Standpunkt falsch gewählt oder der Ausschnitt zu weit gefasst. Die Frage, vor welchem Hintergrund fotografiert werden sollte, beantwortet die erfahrene Fotografin ebenso wie die perfekte Lichtführung. Kleine Tricks, wie man mit Hilfe weißer Pappen mehr Helligkeit zaubern kann, verrät sie ebenfalls.

Wann ist es sinnvoller mit Stativ zu fotografieren? In welchem Modus fotografiert man am besten – RAW oder JPG? Wie nutzt man das Fensterlicht und wie schafft man es, dass die Wände optisch nicht kippen? Für Laien, die perfekte Fotos brauchen und selbst fotografieren möchten, sind diese Tipps Gold wert. Beata Lange berät auch zum schwierigen Thema Teamfotos und Mitarbeiter-Portraits. Wie gelingt es, dass viele unterschiedliche Menschen wie ein Team wirken – auch dazu hält die Fotografin praktische Empfehlungen bereit.

Bildgestaltung und Fotokorrektur ist für viele Laien ein schwieriges Gebiet. Die automatische Bildkorrektur der Fotoprogramme liefert nicht immer ein gutes Ergebnis und danach sehen die Fotos auch nicht unbedingt besser aus als vorher. Wer nicht mit einem Profifotografen zusammenarbeiten kann oder möchte, sollte sich von Beata Lange beraten lassen.

Viele Fotos können im Nachgang noch mit mehr oder weniger Kontrast, einer veränderten Helligkeit oder einer anderen Tonalität entscheidend verbessert werden. An welchen Reglern man ziehen muss und welche man lieber nicht anfassen sollte, erklärt die Hamburger Fotografin mit Leidenschaft und Feingefühl.

Nachträgliche Bildoptimierung ist das eine – genau so wichtig sind jedoch die Überlegungen vorher: wo wird fotografiert, mit welchem Licht, mit welcher Perspektive? Wer mit seinen Fotos unzufrieden ist und nicht so recht weiß, woran es liegen könnte, fragt bei Beata Lange nach. Sie hat langjährige Erfahrung in der Fotografie und erklärt leicht verständlich, was man ändern muss, um ein ausdruckstärkeres Foto oder eine einheitliche Bildsprache zu bekommen.

Die besten Tricks und Tipps zum Thema Bildgestaltung, Lichtführung, Fotokorrektur und Bildoptimierung sind diejenigen, die man individuell erhält und das ganz konkret zu den eigenen Fotos. Die Beratung findet telefonisch oder in einem Video-Chat statt.

Persönliche Foto-Beratung: Die erste Viertelstunde ist kostenlos, danach wird im Viertelstundentakt mit jeweils ? 20,- abgerechnet. Zzgl. MwSt.