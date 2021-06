Bildung für die digitale Welt – von Online-Akademien, Learning Experience meets LMS meets Learning Eco-System, Chatbots und der Next Generation Schulcloud

Am 22. Juni startet Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung für Schule, Hochschule und Beruf: die LEARNTEC xChange. In digitaler Form werden sich die Experten, Anwender und Unternehmen zu den Trends in der digitalen Welt austauschen. Die time4you ist in diesem Jahr mit mehreren Anwendungen und Lösungen dabei, die die Arbeits- und Bildungswelt derzeit intensiv beschäftigen. So widmen sich am 22. Juni 2021 die Teilnehmer von Live Session und Roundtable der Frage, was die Schlüsselfaktoren für die Realisierung einer erfolgreichen Online-Akademie sind. Am 23. Juni geht es um die Frage: Wie lernen wir in Zukunft und wie können Schulen in wenigen Tagen zu einer rechtskonformen didaktisch hochwertigen und nachhaltig wirksamen Lernplattform kommen. Aus den Erfahrungen zahlreicher Kunden mit der IBT? SERVER-Software von time4you, die mittlerweile in fast 150 Ländern im Einsatz ist und mehrfach ausgezeichnet wurde, nehmen Neueinsteiger und erfahrene Anwender zahlreiche Learnings für ihre Branche mit. Das Thema Künstliche Intelligenz und Chatbots kommt ebenfalls nicht zu kurz. Die digitalen Helfer auf der Basis der Chatbot-Software Jix suchen nicht nur nach Zahlen, Fakten und Statistiken, sie sparen auch Zeit, helfen bei der Wissensvertiefung und geben darüber hinaus das Gefühl, bei schwierigen und komplizierten Aufgaben nicht auf sich allein gestellt zu sein. Ganz neu sind die Standardlernbots von time4you zu den Themen Künstliche Intelligenz, Vokabeltraining, Datenschutz und Warenwirtschaft. Sie sind sofort einsatzbereit – via SCORM-Packagingund alternativ direkt via Web–Link.

DIE WOCHE IM ÜBERBLICK

22.6. 2021: 10.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr:? Eine eigene Online-Akademie aufbauen

ROUNDTABLE Infos hier, Anmeldung

VORTRAG Infos hier, Anmeldung

23.6. 2021: 14.30 Uhr bis 16 Uhr: ROUNDTABLE Blended Learning in der Schule: Diskussionsrunde mit Patrycja Holzapfel, Infos hier, Anmeldung

24.6. 2021: 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr: ROUNDTABLE CHATBOTS – Blick in die Autorenwerkstatt, Infos hier, Anmeldung

Zwischen Informationstechnologien, Zukunftsberufen und Entwicklungsthemen in IT und Künstlicher Intelligenz

Die time4you GmbH zählt zu den Pionieren der E-Learning-Branche. Seit 1999 entwickelt das time4you-Team Software und Dienstleistungen für E-Learning, Personalentwicklung und Training. Die mit zahlreichen nationalen und internationalen Awards ausgezeichneten Softwareprodukte IBT?SERVER und die KI-Lösung Jix? werden in zahlreichen Unternehmen und Organisationen in mittlerweile 150 Ländern eingesetzt. time4you wächst und stellt für die unterschiedlichen Projekte und Branchen bundesweit ein. Infos zu Ausbildung und Karriere unter www.time4you.de/karriere

Die time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End- und Ready-to-Go-Lösungen auf Basis der IBT? SERVER-Software. Jix ergänzt als KI-Lösung für Conversational Learning das Produktportfolio. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG, Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landeshauptstadt Düsseldorf, Dr. Pfleger Arzneimittel, KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., FEV Group, R+V-Versicherung, Sparkassenstiftung, Globetrotter AG, Gothaer Versicherung und viele mehr nutzen seit Jahren die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Social-Learning-Plattformen, Produkttrainings, digitale Lernangebote, Chatbots für Support und Marketing, Lernbots, Zertifizierung und Assessment, Lösungen für Talentmanagement, Seminarverwaltung und Lernmanagement. time4you zählt zu den forschenden Unternehmen in Deutschland und ist Mitglied im BITKOM e.V., im didacta-Verband sowie bei der European Association for Training Organisations e.V. (EATO).

Informationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.ai