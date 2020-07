“Bildungsurlaub Approval” erneut für Study Travel Award nominiert

Bildungsurlaub, Bildungsfreistellung oder Bildungszeit ist die gesetzliche Freistellung von der Arbeit für Weiterbildungsmaßnamen. Jedes Bundesland regelt dieses Ländergesetz individuell und es gibt unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Kursumfang, Kursinhalt und Weiterbildungsanbieter. Veranstalter müssen deshalb ihr Kursangebot auf die jeweiligen Bundesländer anpassen, in denen sie die Anerkennung beantragen. Dies ist oft mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden. Anbieter aus dem Ausland können an dieser Hürde schon mal verzweifeln. Der Anbieter Bildungsurlaub Approval hat sich zur Aufgabe gemacht Sprachschulen im Ausland bei der Beantragung auf Bildungsurlaub zu unterstützen. Seit 2013 bietet Geschäftsführer Thomas Roth diesen Service für Sprachschulen an. Er weiß als ehemaliger Sprachreiseveranstalter um die Schwierigkeiten, die Sprachschulen oft mit Bildungsurlaub haben und wie ärgerlich es ist, wenn man seinen Kunden nicht umgehend die erforderlichen Bildungsurlaubsdokumente zukommen lassen kann. Mit seinem Service bietet er neben der Abwicklung der Anerkennung auch ein Dokumentendownload für die Sprachschulen und Sprachreiseagenturen. So erhalten Kunden, die an einer der über 150 Partnersprachschulen buchen umgehend die Dokumente, die beim Arbeitgeber zur Freistellung eingereicht werden müssen. Auf der Webseite www.Bildungsurlaub-Approval.de informiert der Dienstleister über die Sprachschulen und die vorhandenen Bildungsurlaubsanerkennungen. In einer übersichtlichen Kurssuche kann die Sprachreiseagentur oder der Kunde die Sprachschule finden, die die notwendige Anerkennung im gewünschten Bundesland besitzt.

Für diesen Service wurde Bildungsurlaub Approval jetzt zum wiederholten Mal vom Study Travel Magazin als Star Service Provider nominiert.

An der Wahl nehmen Tausende Sprachschulen und Sprachreiseagenturen teil, die von STM zu der Umfrage eingeladen werden. Der STM Award, der Oskar der Sprachreisebranche ist eine sehr begehrte Auszeichnung.

Auch wenn der diesjährige Award in London Ende August wegen Corona ausfallen muss, ist Geschäftsführer Thomas Roth sehr stolz über die erneute Nominierung.

