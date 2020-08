Bildverarbeitung Embedded Vision Lösungen für die NVIDIA Jetson-Plattform

Basler hat ein Embedded Vision Development Kit und zwei Add-on Camera Kits mit BCON für MIPI-Schnittstelle für NVIDIA Jetson, die umfassende AI-Plattform für autonome Maschinen, auf den Markt gebracht. Als ein Preferred Partner von NVIDIA bietet Basler nun vollständig integrierte Hardware- und Softwarepakete für die Jetson-Familie an.

Basler hat heute ein neues Embedded Vision Development Kit und zwei Add-on Camera-Kits angekündigt, die auf der NVIDIA? Jetson? Plattform basieren.

?

Als ein Preferred Partner von NVIDIA hat Basler seinen Support für die gesamte Palette der Jetson-Produkte erweitert. Bildverarbeitung für moderne KI-Anwendungen ?at the Edge? in der Robotik und Logistik, im vernetzten Einzelhandel, in intelligenten Fabriken und in Smart Cities erfordert hohe Rechenleistung. Baslers Bildverarbeitungs-Know-how zusammen mit den enormen Rechen- und Energieeffizienzvorteilen der NVIDIA Jetson Plattform bieten Kunden eine hervorragende Kombination für den Einsatz in der automatischen optischen Inspektion, in der intelligenten Videoanalyse und in vielen weiteren Bereichen.

Das Embedded Vision Development Kit, welches das Jetson Nano? Developer Kit enthält, wird mit einer Basler dart BCON for MIPI-Kamera mit 13 MP, S-Mount Objektiv, einer speziell für das Jetson Nano-Modul entwickelten Adapterplatine und Zubehör geliefert.

Basler hat außerdem neue Kameratreiber und Beispiel-Anwendungen integriert, die die Leistungsstärke der NVIDIA Jetson-Plattform ausschöpfen und Entwicklern ein einsatzbereites Paket für Edge-KI-Anwendungen an die Hand geben.

Die beiden Add-on Camera Kits bieten jenen Entwicklern die passende Vision-Erweiterung, die bereits mit einem Jetson Nano-Developer Board arbeiten. Die Add-on Camera Kits enthalten entweder eine 5 MP oder eine 13 MP Basler dart BCON for MIPI-Kamera mit S-Mount-Objektiv, eine Adapterplatine und Zubehör.

NVIDIA Jetson ist mit fast einer halben Million Entwicklern die führende KI-Edge-Computing-Plattform. Dank der nativen Unterstützung Cloud-basierter Technologien,die jetzt in der gesamten NVIDIA Jetson-Produktreihe verfügbar sind, können Hersteller intelligenter Maschinen und Entwickler von KI-Anwendungen hochwertige, software-basierte Funktionen auf Embedded- und Edge-Geräten für Robotik, Smart Cities, das Gesundheitswesen und industriellem IoT entwickeln und einsetzen. Die native Cloud-Unterstützung hilft Herstellern und Entwicklern, kontinuierlich Verbesserungen zu implementieren, die Genauigkeit zu optimieren und die neuesten Funktionen mit Jetson-basierten KI-Edge-Geräten zu nutzen.

Das Basler Embedded Vision Development Kit und die Add-on Camera Kits sind ab sofort erhältlich.

?

https://www.rauscher.de/produkte/serien/detail/Embedded/dart/

?

?

?

RAUSCHER GmbH

Johann-G.Gutenberg-Str. 20

D-82140 Olching

Tel 0 81 42 / 4 48 41-0

Fax 0 81 42 / 4 48 41-90

E-Mail: info@rauscher.de

www.rauscher.de