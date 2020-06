Bildverarbeitung in der Industrie

Der AX92352 ? ein 2-CH-Encoder und das AX92353 ? ein 4-CH-Beleuchtungs-Steuerungsmodul wurden entwickelt, um Anwendungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung einfach bereitstellen zu können.??

Der AX92352 ist eine PCI-Express-x1-Vision-Card mit Encoder-Eingängen und Echtzeitsteuerung. Er verfügt über einen 2-CH 32-Bit-Inkremental-Quadratur-Encoder-Eingang mit FIFO-Puffern (First in ? First out). Ebenfalls integriert sind ein isolierter 4-CH-Triggereingang und -Ausgang und ein isolierter 8-CH-DI und DO Anschluss zur Sensor-Kontrolle. Der AX92352 kann sich mit Hilfe des Encoder-Inputs und der Real-Time E/A-Kontrolle mit verschiedenen Kameras und Scan-Anwendungen synchronisieren.?Auch können?Encoder-Positionen aufgezeichnet und Kameras für Inline-Produktinspektionen?getriggert werden.

Beleuchtungssteuerung zur Bildverarbeitung

Häufig wird bei Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung eine Stroboskopbeleuchtung eingesetzt, um die Lichtintensität für eine kurze Dauer zu erhöhen. Sie zielt darauf ab, das aufgenommene Bild klar und frei von Verzerrungen zu machen. Daher ist der Einsatz der Lichtsteuerung über das Förderband hinweg von entscheidender Bedeutung.?Der AX92353, ein Beleuchtungssteuermodul, verfügt über 4-CH unabhängige?Konstantstrom-LED-Treiber mit einem stromgesteuerten Verfahren. Es kann einfach die Ausgabe der Beleuchtungssteuerung verwalten, indem es sowohl den Strobe-Modus als auch den Trigger-Modus nutzt.?Der Ausgangsstrom beträgt 1A pro Kanal im Strobe-Modus und 0,5A pro Kanal im Trigger-Modus. Um den Anforderungen bei der Erkennung von Objekten gerecht zu werden, kann die Lichtintensität einfach über eine Softwareeinstellung gesteuert werden. Dauer und Verzögerungszeit für die LED-Ausgabe werden ebenfalls unterstützt.

Alle Eckdaten kurz zusammen gefasst:

AX92352:

2-CH 32-Bit-Inkremental-Quadratur-Encoder-Eingang?

4-CH-Trigger-Eingang und -Ausgang?

8-CH isoliert DI, 8-CH isoliert DO?

PCI-Express-x1-konform?

AX92353:

4-CH unabhängige Dauerstrom-LED-Treiber (bis zu 1 A)?

Strobe- und Trigger-Modus?

Intensitätssteuerung durch Software?

Haben wir Ihr Intresse geweckt?

AX92352 und AX92353 von Axiomtek sind ab sofort verfügbar. Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie einen unserer Vertriebsmitarbeiter unter?verkauf@axiomtek.de.?

Wir beraten Sie gerne auch hinsichtlich individuellen Lösungen.?

