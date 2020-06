BIMobject Expo: Führende Plattform für herstellerspezifischen BIM Content erweitert ihr Präsentationsangebot für Hersteller und Planer

BIMobject.com bietet seit vielen Jahren quasi einen virtuellen Ausstellungsraum, in dem mittlerweile weltweit mehr als 1,8 Mio. Planer und Architekten nach Produkten von Herstellern suchen. Das Beste daran: Anwender finden hier die?Produktinformationen in digitalisierter Form, d.h. als digitale Zwillinge, und können diese daher direkt in ihre Planung integrieren. Mit BIMobject Expo bietet das internationale aufgestellte Unternehmen mit Hauptsitz in Malmö ein zusätzliches Tool, einen weiteren Kommunikationskanal für Architekten und Planer.? ?

?Alle wichtigen Baufachmessen wurden in diesem Jahr aufgrund von Covid-19 abgesagt. Das war und ist für viele Hersteller ein herber Verlust, denn ihnen fehlte die Plattform, ihre?Produktneuheiten einer Fachöffentlichkeit zu präsentieren. Wir haben uns daher entschlossen mit BIMobject Expo, eine weitere Variante zur klassischen Messe anzubieten. Hier können Hersteller ihre Produkte präsentieren ? unabhängig vom Messegeschehen und ganztägig an 365 Tagen im?Jahr. Eine echte Ergänzung zur Messepräsenz und ein idealer Bestandteil eines zeitgemäßen Marketing-Mix, zumal die Hersteller bei uns ganz ohne Streuverluste exakt ihre Zielgruppe erreichen?, sagt Daniela Kolk, Marketing Director DACH bei BIMobject.?

BIMobject Expo befindet sich noch im Aufbau und biete zur Zeit Herstellern aus den Bereichen Licht/Beleuchtung sowie Fenster sich und ihre Produkte zu präsentieren.?

BIMobject? ist ein weltweit führendes IT-Unternehmen, das die Digitalisierung der Bauwirtschaft vorantreibt. BIMobject bietet eine Cloud-basierte Plattform, auf der über 1.600 Hersteller ihre digitalen Produktinformationen bereitstellen. Rund um diese Cloud-basierte Plattform, mit derzeit mehr als 1,7 Millionen Anwendern, bietet BIMobject eine Reihe von Lösungen für Hersteller, Immobilienbesitzer, Architekten, Bauunternehmen und den Handel. BIMobject wurde 2011 gegründet und ist in 20 Ländern tätig. Das Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter. BIMobjects Aktien werden an der Nasdaq First North unter dem Ticker BIM gehandelt Zertifizierter Berater: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, + 46-8-528 00 399. www.bimobject.com