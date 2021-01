Bin- Picking leichtgemacht mit der EyeVision 3D Software

Bin-Picking ist eines der meist gebrauchten Anwendungen in der Industrie, denn damit lassen sich Produktionsabläufe einfach automatisieren. Zudem entlastet Bin-Picking die Mitarbeiter und ist in Kombination mit einem Greifarm sehr platzsparend.

Die EyeVision 3D Software ermöglicht Ihnen, mit nur wenigen Mausklicks, selbst komplexe Bin- Picking Aufgaben mit allen möglichen Sensoren zu realisieren. Abhängig von der Bauteilgröße und Genauigkeit. Mit dem Bin-Picking Befehl von EyeVision 3D ist es möglich:

????????? die Position und Form jedes Objekts zu erkennen

????????? unsortierte Teile in einer Box zu finden, mit einem Roboter herauszugreifen und das Teil einer Bearbeitungsmaschine zuzuführen

????????? die Position von jedem gefundenen Teil in einer Box an einen Roboter zu schicken

Durch EyeVision 3D erfolgt eine schnelle Bildaufnahme der Teileoberfläche und 3D Punktewolken können direkt in der EyeVision 3D Oberfläche benutzt werden um die jeweilige Lage der einzelnen Teile zu errechnen. Zudem bildet EyeVision 3D die Basis für zahlreiche Systeme in der industriellen Automation, sowie anspruchsvolle Dienstleistungen. Die Software bietet 3D Messungen im Produktionsprozess, im 3D RobotVision Bereich, sowie Verpackungs- und Logistikbereich, Vermessen und Vergleichen in 3D. Nutzen auch Sie die vielen Vorteile des Bin- Pickings mit EyeVision 3D.

Erfahren Sie mehr über Bin- Picking mit der EyeVision 3D Software auf unserer Homepage!

