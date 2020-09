Bis zu 4.000 Euro für Schulprojekt gewinnen / Schulwettbewerb “SpardaImpuls” startet

Ab sofort können sich weiterführende Schulen aus Baden-Württemberg wieder beim Förderwettbewerb “SpardaImpuls” bewerben. Ab 9. November kann dann jeder Bürger auf http://www.spardaimpuls.de kostenlos mitentscheiden, welche Schulprojekte gefördert werden sollen. Die 250 Schulen mit den meisten Stimmen erhalten bis zu 4.000 Euro. Die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg unterstützt innovative Schulprojekte in 2020 mit einer Gesamtfördersumme von 200.000 Euro.

Bei “SpardaImpuls” teilnehmen können in 2020 alle weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg mit einem Förderverein. Vom 2. September bis zum Bewerbungsende am 3. Dezember 2020 können Bewerbungen unter http://www.spardaimpuls.de eingereicht werden. Die thematische Vielfalt wird durch die drei Kategorien “Soziales”, “Umwelt, Natur und Klima” sowie “Beruf und Wirtschaft” gegeben, in denen die Projekte einzureichen sind. Dabei kann es sich um ein bereits laufendes oder ein neues Projekt handeln. Ab 9. November können alle Bürger online kostenlos mitentscheiden, welche Projekte unterstützt werden sollen. Die 250 Schulprojekte mit den meisten Stimmen erhalten eine Förderung zwischen 250 und 4.000 Euro – allein durch die Abstimmung der Bürger. Zusätzlich werden noch Jurypreise an ganz besondere Projekte mit einer Gesamtsumme von 15.000 Euro vergeben. Die Jury besteht in diesem Jahr aus der Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V., dem WWF Deutschland und JOBLINGE.

Ob eigene Bienenkästen, ein Schülercafé oder der Altenheimbesuchsdienst: Rund 2.000 innovative Schulprojekte in Baden-Württemberg wurden bereits mit rund 1,2 Mio. Euro im Rahmen von “SpardaImpuls” unterstützt – immer unter Mitbestimmung der Bürger. “Seit mittlerweile sieben Jahren haben wir an sämtlichen Grund- und weiterführenden Schulen aus dem gesamten Bundesland kleine Impulse setzen und tolle Projekte ankurbeln können. Auf dieses Ergebnis können wir stolz sein”, sagt Stiftungsratsvorsitzender Martin Hettich . Entsprechend neugierig sind die Initiatoren auf die Projektideen und Bewerbungen in diesem Jahr. “Wir sind sehr gespannt, welche tollen Ideen und Projekte uns bis zum Jahresende wieder erreichen werden, bei denen wir behilflich sein dürfen”, so Hettich weiter.

Mit dem Förderwettbewerb will die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg kleine Impulse setzen sowie das öffentliche Bewusstsein für das Engagement der Schulfördervereine und vieler kooperierender Einrichtungen schärfen. Die Menschen vor Ort sollen mobilisiert und für die Bedürfnisse der Schüler sensibilisiert werden.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.spardaimpuls.de .

Über die Stiftung Bildung und Soziales

Die Stiftung Bildung und Soziales ist eine von vier Stiftungen der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Sie kümmert sich um gesellschaftliche Belange im Bundesland. Seit vielen Jahren engagiert sich die Stiftung für soziale Einrichtungen und Projekte, die sich um Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung und Krankheit kümmern. Die Stiftung versteht sich dabei nicht als bloßer Geldgeber, sondern macht sich für eine Vernetzung unterschiedlicher Akteure stark und fördert über eigene Projekte das Gemeinwohl. Die Stiftung setzt sich besonders für bildungsrelevante Projekte ein, die beispielsweise die Förderung gesunder Ernährung, die Vermittlung von Medienkompetenz oder die Förderung innovativer Lernmethoden zum Inhalt haben. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg ist Trägerin der Stiftung Bildung und Soziales und verbindet damit ihr Engagement für die Menschen und die Region, in der sie verwurzelt ist.

