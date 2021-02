bitbone AG von Puppet als Partner des Jahres (EMEA) ausgezeichnet

Würzburg, 18. Februar 2021 ? bitbone gibt seine Auszeichnung als „Channel Partner of the Year EMEA“ von Puppet bekannt. Der IT-Dienstleister wird damit für seine Beiträge zur Förderung des Puppet Unternehmenserfolgs gewürdigt.

Erfolg mit dem Puppet-Produktportfolio

Mit der jährlichen Auszeichnung „Puppet Channel Partner of the Year“ ehrt Puppet jene Partner, die herausragende Kundenleistungen und innovative Lösungen erbringen. Die diesjährigen Preisträger, darunter bitbone, haben außerdem beispielhafte Leistungen bei der Implementierung von Puppet-Technologien gezeigt. Drei globale Partner werden in diesem Jahr ausgezeichnet:

bitbone AG – 2020 Partner of the Year EMEA

AHEAD, Inc. – 2020 Partner of the Year AMER

Fujitsu – 2020 Partner of the Year APAC

Sebastian Scheuring, CEO der bitbone AG freut sich sehr über den „Channel Partner Excellence Award“ und äußert dazu: „Unsere Zusammenarbeit mit Puppet wird immer stärker. Innerhalb der letzten beiden Jahre sind wir ein wichtiger Service Delivery Partner für Puppet geworden. Durch die Kombination aus Sicherheits- und Automatisierungsexpertise helfen wir Puppet dabei, neue Lösungen und Produkte wie Puppet Remediate erfolgreich auf den Markt zu bringen und zu etablieren. Wir werden unsere Partnerschaft mit Puppet weiter auszubauen, denn die Automations- und Infrastrukturtechnologien von puppet bieten unseren Kunden einen echten Mehrwert. Auf dem deutschen Markt sind keine vergleichbaren Produkte zu finden.?

Mit Puppet IT-Komplexität meistern

„Puppet und seine Partner bauen Lösungen rund um Cloud-Migration, DevOps-Beschleunigung und -Sicherheit und Compliance im großen Maßstab. Damit werden die Infrastrukturbedürfnisse von einigen der größten Organisationen der Welt adressiert, die mit einer unglaublichen Komplexität der Infrastruktur zu kämpfen haben“, so Paul Heywood, Chief Revenue Officer von Puppet: „Wir danken bitbone für die Zusammenarbeit mit Puppet und das leidenschaftliche Engagement, das Leben unserer Kunden zu erleichtern und kontinuierlich hervorragende Leistungen zu erbringen.“

Über die bitbone AG: Die bitbone AG aus Würzburg wurde 2001 gegründet und bietet IT-Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur und Security. Die umfassende Erfahrung und Expertise reicht von Standards wie Servertechnologien, Betriebssystemen, Monitoring, Firewalls und Endpoint-Security bis zu neuen Technologien wie Automation, Containerisierung und Cloud. bitbone setzt auf Lösungen aus dem Open-Source-Bereich, aber auch – integrativ oder solitär – auf proprietäre Produkte namhafter Hersteller wie Puppet, RedHat, Rapid7, Fudo, NeuVector, CheckMK, Sophos, Kaspersky, ESET und SEPPmail. bitbone ist Berater, Dienstleister und Managed Service Provider, der Kundenziele und -Visionen in den Mittelpunkt rückt.

Weitere Informationen: www.bitbone.de