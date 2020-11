Bitcoin, Ethereum und Co. – Emotionslos Geld verdienen mit Bot Trading

Seit einigen Jahren werden Bitcoins immer häufiger genannt, wenn es darum geht, Geld rentabel zu investieren. Mit seinem informativen Ratgeber “Bitcoin, Ethereum und Co.” zeigt der Autor Vincent Melroy seinen Lesern eine Möglichkeit auf, zusätzliches passives Einkommen durch Bitcoin und Co. zu generieren. Und das bei einem Zeitaufwand von gerade einmal 90 Minuten.

Melroy liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und begleitet den Prozess bis zur Fertigstellung des Trading Bots, über deren Einlage man jederzeit verfügen kann. Zudem erklärt er, wie der Bot eingestellt werden muss, um auf die unterschiedlichen Marktphasen zu reagieren.

Der Autor Vincent Melroy, Jahrgang 1980, interessierte sich schon in seiner Jugend für Finanzmärkte. Später studierte er Finanzwirtschaft an der Berufsakademie Dresden. Im Alter von 30 Jahren entschied er sich, neue Wege im Finanzwesen zu bestreiten und kam in diesem Zusammenhang 2012 erstmals mit Kryptowährungen in Kontakt, die ihn seither begleiten.

"Bitcoin, Ethereum und Co." von Vincent Melroy ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15260-1 zu bestellen.

