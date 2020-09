Bitcoin-Handelsplattform bit4coin startet auf dem deutschen Markt / Gemeinsam mit der Sutor Bank schafft bit4coin BV ein einfaches und zuverlässiges Angebot für Erstanleger und erfahrene Investoren

Ab sofort gibt es für Anleger in Deutschland eine neue Möglichkeit für den einfachen, zuverlässigen und direkten Kauf von Bitcoins. Das niederländische Fintech-Unternehmen bit4coin BV launcht gemeinsam mit der Hamburger Sutor Bank die gleichnamige Plattform “bit4coin – ein Service der Sutor Bank”, über die Bitcoins von privaten Anlegern gekauft werden können.

bit4coin-Plattform ist ein benutzerfreundliches Portal, das Erstanlegern in einfachen Schritten dabei hilft, Kryptowährungen – wie etwa Bitcoins, Ethereum, Litecoin und Ripple – zu kaufen. “Wir sind der Überzeugung, dass wir für Privatkunden den Zugang zu Kryptowährungen vereinfachen können, wenn wir mit Zuverlässigkeit und Transparenz Vertrauen schaffen”, so Dolf Diederichsen, Mitgründer und CEO von bit4coin BV.

Die bit4coin-Plattform ist ein Service der Sutor Bank, die der Vertragspartner für Kunden ist. Durch die Kooperation mit bit4coin BV erweitert die traditionsreiche Privatbank ihr Kryptobanking-Angebot.

bit4coin BV steht für den Handel mit Kryptowährungen unter Aufsicht der Niederländischen Zentralbank. Durch die Kooperation mit der Sutor Bank entsteht eine der wenigen regulierungskonformen Plattformen für den Kauf von Bitcoins in Deutschland. “Wir glauben, dass Bitcoins Geld von Menschen für Menschen sind und wollen die Verbreitung von Bitcoins unterstützen”, sagt Diederichsen.

Über die Sutor Bank und bit4coin BV

bit4coin BV wurde 2013 von Dolf Diederichsen, zuvor Berater bei der Boston Consulting Group und Chris Demetrius, zuvor bei der Wirtschaftsprüfung PwC, in Amsterdam gegründet. Das Unternehmen hat einen Standort in Berlin und will sein Geschäft in Europa erweitern. Die Sutor Bank wurde bereits vor knapp 100 Jahren in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen. Die Bank unterstützt Fintech- und Kryptotech-Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle rund um die Themen Anlage und Sparen, Banking und Zahlungen, Kredite sowie Kryptowährungen und Blockchain.

