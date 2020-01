BitHawk AG erhält den Elite-Partner Status von ServiceNow

BitHawk AG ist das erste Schweizer Unternehmen, das den Elite-Partner-Status von ServiceNow erreicht hat. Dies ist die höchste Partnerauszeichnung von ServiceNow. Laut Gartner positioniert sich ServiceNow als führender Anbieter für IT-Service Management und hat in den letzten Jahren äusserst erfolgreich in weitere Gebiete expandiert. Dies beispielsweise im Bereich Projekt- und Ressourcenmanagement und im IT Operations Management.

Der Elite-Status stellt höchste Ansprüche bezüglich Anzahl ausgebildete Mitarbeitende, Umsätze, Kundenzufriedenheitsindex und Spezialzertifizierungen. Weiter erfordert es nachgewiesene Fähigkeiten hinsichtlich der digitalen Transformation, Branchenkenntnisse und internationale Projekte.

Bereits über 30 Kunden setzen in Bezug auf ServiceNow auf die BitHawk AG. Es zählen nationale Unternehmen wie die Jungfrau Bahnen AG, BKW aber auch internationale wie die Emmi Group, Lindt & Sprüngli International oder Idorsia dazu. Vom Know-how profitieren auch Unternehmen, welche die IT BitHawk anvertrauen. Dies in Form eines äusserst effizienten Incident- und Changemanagements und einem neuartigen Kundenportal, welches auf ServiceNow basiert.

Oliver Schalch, CEO der BitHawk AG, sieht einen Erfolgsfaktor genau deshalb:”Wir designen IT Service Management Prozesse nicht nur, sondern leben sie täglich bei unseren Sourcing Kunden und haben es in der eigenen DNA. Dadurch profitieren auch ServiceNow-Projektkunden direkt von unserer grossen Betriebserfahrung. Die Zeichen stehen gut, dass wir auch im Jahr 2020 unsere ServiceNow-Aktivitäten kräftig ausbauen und zahlreiche Einführungen begleiten dürfen.”

BitHawk AG Receives Elite Partner Status from ServiceNow

BitHawk AG is the first Swiss company to achieve ServiceNow–s elite partner status. This is the highest partner award from ServiceNow. According to Gartner, ServiceNow positions itself as a leading provider of IT service management and has expanded very successfully into other areas in recent years. These include project and resource management and IT operations management.

The elite status places the highest demands on the number of trained employees, sales, customer satisfaction index and special certifications. It also requires proven skills in digital transformation, industry knowledge and international projects.

More than 30 customers already rely on BitHawk AG for ServiceNow. National companies such as Jungfrau Bahnen AG and BKW, but also international companies such as the Emmi Group, Lindt & Sprüngli International and Idorsia, count on BitHawk AG. Companies that entrust their IT to BitHawk also benefit from its know-how. This takes the form of extremely efficient incident and change management and a new type of customer portal based on ServiceNow.

Oliver Schalch, CEO of BitHawk AG, sees a success factor precisely for this reason: “We not only design IT service management processes, but live them every day with our sourcing customers and have them in our own DNA. This means that ServiceNow project customers also benefit directly from our extensive operational experience. The signs are good that we will be able to expand our ServiceNow activities significantly in 2020 and support numerous implementations.”

Die BitHawk AG beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Der Hauptsitz von BitHawk ist in Sursee, weitere Standorte befinden sich in Basel, Bern und Winterthur.

Die Kernkompetenzen der BitHawk liegen in den Bereichen Consulting, Engineering und Operations von IT-Infrastrukturen sowie in IT- und Enterprise Service Management Lösungen. Das Lösungsportfolio umfasst die Themen Netzwerk, Unified Communications und Collaboration, Unified Computing, Workplace und Public- Hybrid und Privat Clouds . Speziallösungen wie IT- Security, Retail und Digital Signage Solution runden das Portfolio ab. Qualifizierte Spezialisten beraten Kunden im Hinblick auf eine langfristig sinnvolle und anpassungsfähige IT-Umgebung. Ein umfassender Service Desk, ein eigenes Rechenzentrum und Repair Center garantieren höchste Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.