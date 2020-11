BitHawk erweitert seine Partnerschaft mit KnowBe4

Mit KnowBe4 gehen wir eine neue Partnerschaft ein, die unser?Cyber Security Portfolio perfekt erweitert. Für KnowBe4 spielt die Branche keine Rolle. Sie unterstützt weltweit mehr als 10?000 Firmen und Organisationen bei der Verbesserung der Netzwerk- und Anwendersicherheit. Eine starke ?Human Firewall? ist wichtig und professionelle Security Awareness Trainings unerlässlich.

Die Erkenntnis, dass ein Schutz mit traditionellen Sicherheitstechnologien nicht mehr ausreicht, reift oft erst, nachdem ein Unternehmen getroffen wurde. KnowBe4 ist überzeugt, dass neue Technologien allein das Problem nicht lösen. Deshalb bietet das Unternehmen komplette Security Awareness Programme an. Denn Cyber Security ist ein kontinuierlicher Fort- und Weiterbildungsprozess der Mitarbeitenden. Wer diese Überzeugung lebt, kann sein Unternehmen zuverlässig vor Hackerangriffen schützen. Die Erfahrung von?KnowBe4?zeigt, dass Mitarbeitende motiviert und aufmerksam an Trainings teilnehmen. Ein gutes Gefühl für alle, aktiv die Sicherheitslage der Unternehmung zu verbessern und Risiken zu reduzieren.

Der Fokus in den Security Awareness Trainings von KnowBe4 liegt in Inhalten die begeistern und unterschiedlichen Formaten. So bleibt die Anfangsneugier der Teilnehmenden hoch und die Unternehmung profitiert von Security-sensibilisierten Mitarbeitern.

Erhöhen Sie Ihre Sicherheitsperformance dank Ihren Mitarbeitenden. KnowBe4 verfügt über die grösste Trainings- und Phishing-Plattform für Security Awareness. Wir zeigen Ihnen, wie Sie davon profitieren.

Die BitHawk AG beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Der Hauptsitz von BitHawk ist in Sursee, weitere Standorte befinden sich in Basel, Bern und Winterthur.

Die Kernkompetenzen der BitHawk liegen in den Bereichen Consulting, Engineering und Operations von IT-Infrastrukturen sowie in IT- und Enterprise Service Management Lösungen. Das Lösungsportfolio umfasst die Themen Netzwerk, Unified Communications und Collaboration, Unified Computing, Workplace und Public- Hybrid und Privat Clouds . Speziallösungen wie IT- Security, Retail und Digital Signage Solution runden das Portfolio ab. Qualifizierte Spezialisten beraten Kunden im Hinblick auf eine langfristig sinnvolle und anpassungsfähige IT-Umgebung. Ein umfassender Service Desk, ein eigenes Rechenzentrum und Repair Center garantieren höchste Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.