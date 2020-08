bitmoves erweitert Geschäftsführung: Armin Leimert wird Prokurist

Vor seiner Tätigkeit bei bitmoves war Armin Leimert langjähriger Prokurist der Georg Mattheus GmbH. Hier hat er die von der bitmoves GmbH vertriebene ERP-Software max! über 20 Jahre erfolgreich eingesetzt.Sein Tätigkeitsschwerpunkt wird in der Optimierung und Digitalisierung der Unternehmensprozesse bestehender und zukünftiger bitmoves Kunden durch den Einsatz der max! Softwarefamilie liegen. Armin Leimert ist seit Oktober 2019 Teil des bitmoves-Teams.“Wir freuen uns, dass Armin Leimert uns in der Geschäftsführung verstärkt”, sagt Andreas Schmieder. “Mit seiner langjährigen Erfahrung als max! Anwender und stets treibender Kraft bei der Weiterentwicklung der Systemfamilie, sowie seiner Erfahrung als Prokurist der Georg Mattheus GmbH, ist er die perfekte Ergänzung unseres bestehenden Teams”.“Durch meine Tätigkeit in der PBS-Branche weiß ich um deren Aufgaben und Herausforderungen?, so Armin Leimert. “Ein leistungsfähiges ERP-System habe ich schon immer als das entscheidende Instrument gesehen, um Unternehmensprozesse kostenoptimal, sicher und kundenorientiert zu gestalten. Vor diesem Hintergrund freue ich mich darauf gemeinsam mit unseren Kunden die max! Softwarefamilie weiter zu entwickeln, um die Unternehmen unserer Partner fit für die IT-Anforderungen der Zukunft zu machen.?