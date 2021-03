BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH bei HANNOVER MESSE Digital Edition 2021

Wie steuert der Logistik-Experte BITO-Lagertechnik, der weltweit über 75.000 Kunden aller Branchen mit intelligenten, innovativen und individuellen Lager- und Logistik-Komplettlösungen versorgt, in der Pandemiezeit seine unternehmenseigene Logistik und wie geht er mit den damit verbundenen Herausforderungen um?

Welche Auswirkungen hatten der kurzfristige Shutdown und die Grenzschließungen im März 2020 auf den nationalen bzw. internationalen Warentransfer? Welche Konsequenzen ergaben sich für die Auftragsabwicklung? Wie hat sich die Situation seitdem entwickelt und wie ist die aktuelle Lage?

Wie BITO-Lagertechnik als global tätiges Unternehmen es geschafft hat, sich von jetzt auf gleich auf die durch den Ausbruch der Corona-Pandemie vorgegebenen Einschränkungen und Regelungen einzustellen und wie der Lagertechnikspezialist trotz aller Umstände auch logistisch handlungsfähig blieb, damit die Kunden so wenig wie möglich von den Auswirkungen der Pandemie-Einschränkungen zu spüren bekommen ? davon erzählt Joachim Bernard, Leiter Supply Change Management der BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH im Gespräch mit Janina Blum, Marketing-Managerin BITO-Lagertechnik.

Zu sehen sein wird der spannende 25-Minuten-Talk am 14.04.2021 um 14:30 Uhr unter dem unten genannten Link der HANNOVERMESSE Digital Edition 2021. Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, per E-Mail Ihre Fragen zum Thema zu stellen, die Joachim Bernard und das BITO-Team Ihnen gerne beantworten.

Hier können Sie sich ein e-Ticket sichern:

https://www.hannovermesse.de/de/applikation/registrierung/direkteinstieg-tickets-ausweise?code=34eCd

Was 1845 als kleiner Familienbetrieb und Hersteller für Beschlagartikel aus Metall für die Schmuck- und Lederwarenindustrie begann hat sich zu einem der europäischen Marktführer im Bereich der Lagertechnik und Intralogistik entwickelt: Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH (Meisenheim, D) entwickelt, fertigt und vermarktet als einer der wenigen Komplettanbieter Regal-, Behälter-, Kommissionier- und Transportsysteme für alle Branchen. Von der Abwicklung von Großprojekten bis hin zur Ausstattung eines Büroarchivs mit Artikeln aus dem hauseigenen Katalog versteht sich der international tätige Lagertechnikexperte dabei als langfristiger Begleiter seiner Kunden, der die wechselnden Anforderungen der Anwender in den Mittelpunkt stellt. Das heute weltweit tätige Unternehmen beschäftigt 1.000 Mitarbeiter, davon 780 am Stammsitz in Meisenheim und dem benachbarten Produktionswerk Lauterecken. Aktuell hat das Unternehmen 14 Tochtergesellschaften in nahezu allen europäischen Ländern, in Dubai und den USA und erwirtschaftete in 2019 einen Umsatz von 255 Mio. Euro.

Startup-DNA seit über 175 Jahren

Was macht das traditionsreiche Unternehmen aus? Was ist BITO wichtig? Sicher hat, neben einer von Beginn an vorherrschenden Wertekultur, der Innovationsgedanke und Visionärsgeist das Unternehmen geprägt und über die Jahre getragen. Innovativer Vorreiter in Entwicklung und Technik zu sein, ausnahmslos Produkte von höchster Präzision und Qualität zu produzieren, ein ausgeprägter Servicegedanke und das Anliegen, dem Kunden immer partnerschaftlich zur Seite zu stehen, sind seit Beginn die Leitlinien, nach denen das Unternehmen lebt. Seit über 175 Jahren gelingt es, mit Mut und mit bewährten und neuen Ideen und Konzepten mit dem Markt und seinen Veränderungen Schritt zu halten. BITO ist seit jeher immer im Wandel und sucht aus Tradition permanent nach Chancen und Möglichkeiten, mit denen sich das Unternehmen immer wieder neu erfindet. Diese Stärke soll es auch weiter in die Zukunft tragen.