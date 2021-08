BKF-Ausbilder lernen den Smart Tachograph in Theorie und Praxis kennen

Für Profis und alle, die mehr wissen wollen: Smart Tacho und Sozialvorschriften

Ausbilder im Bereich der Fahrerweiterbildung können die nach der BKrFQV (Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung) vorgeschriebene Fortbildung in einem Spezialseminar von SBS Fleet-Competence nicht nur absolvieren, sondern auch in der Praxis erleben.

Das in Deutschland einmalige Seminar bietet den Trainern eine exklusive Mischung von Theorie und Praxis. Dazu stehen mehr als 100 Trainingsfahrtenschreiber und rund 800 Trainingskarten der verschiedenen Gattungen zur Verfügung. Dabei sind natürlich alle Hersteller von Fahrtenschreibern, alle Versionen und Generationen der Geräte am Start. Jede Aussage kann somit direkt an und mit den Geräten demonstriert und getestet werden. Die im Netz verbreiteten Mythen, insbesondere über den intelligenten Fahrtenschreiber, den sog. Smart Tachograph, werden auf gleiche Weise widerlegt.

Live-Vorführung im Seminar: DSRC und ITS

Ebenfalls einmalig in einem solchen Seminar ist die Möglichkeit, die Funktion des DSRC (Remote Control Download) live zu erleben. Mit einem DSRC-Empfänger, wie ihn die Polizei und das BAG teilweise schon im Einsatz hat, können Daten vom Smart Tachograph empfangen werden, ohne das Fahrzeug anhalten zu müssen. Hierzu finden sich im Internet und in einigen Fachbüchern teils falsche, teils widersprüchliche Informationen. Aus diesem Grund verfügt SBS Fleet-Competence über einen solchen DSRC-Empfänger. „Die Teilnehmer eines solchen Trainerseminars sollen Aussagen und Informationen verifizieren können, indem sie die Funktion des DSRC im realen Einsatz demonstriert bekommen“ betont Olaf Horwarth, Inhaber von SBS Fleet-Competence.

Die Smart Tachographen verfügen auch über eine sog. ITS-Schnittstelle. Wie diese funktioniert und welche Daten davon betroffen sind, wird ebenfalls live im Seminar vorgeführt. Da es auch hierzu viele Informationen im Netz gibt, wird im Seminar auch überprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen DSRC und ITS-Schnittstelle gibt.

Das Mobility-Package 1 der EU – Änderungen mit vielen Fragezeichen?

Die Antwort darauf lautet NEIN. Inzwischen sind alle Fragen zu den Neuigkeiten, die im Seminar auch detailliert vorgestellt werden, durch den Juristischen Dienst der EU-Kommission geklärt. Olaf Horwarth hat an den entsprechenden Fragenkatalogen mitgearbeitet. Somit gibt dieser Workshop den teilnehmenden Ausbildern Rechtssicherheit für die eigenen Schulungen.

Fachkompetenz alleine reicht nicht aus!

Ein weiteres Highlight in dem Praxisseminar für BKF-Trainer ist diesmal das Theme „Trainerpersönlichkeit“. Experte Reiner Rosenfeld, der auch für einen der größten Logistiker der Welt Seminare entwickelt, wird die Teilnehmer in das spannende Thema einführen. Ziel ist es, die eigene Trainerpersönlichkeit zu kennen und Ansätze zu entwickeln, fachlich komplexe Themen spannend und nachhaltig zu vermitteln.

Hier klicken für weitere Details und zur Anmeldung

Olaf Horwarth ist offizielles Mitglied im Tachographenforum der EU-Kommission und in weiteren Arbeitsgruppen der EU aktiv. Er veranstaltet Workshops für Kontrollbehörden und ist als Gutachter vor Gericht zu den Themen Digitale Fahrtenschreiber und Sozialvorschriften tätig. Mit seiner Firma SBS Fleet-Competence schult und berät er Fahrer und Unternehmen, die Fahrzeuge über 2,8 t bzw. mit mehr als neun Sitzplätzen einsetzen.

Seine umfangreichen Praxiserfahrungen erwarb der zertifizierte Trainer und Berater in zahlreichen leitenden und geschäftsführenden Positionen in verschiedenen Verkehrsbetrieben (Güter- und Personenverkehr) sowie noch heute gelegentlich als Fahrer von Bus und Lkw. Diese Erfahrungen fördern die Akzeptanz der Teilnehmer und somit den nachhaltigen Lernerfolg. SBS ist zudem als Ausbildungsstätte nach dem BKrFQG in nahezu allen Bundesländern anerkannt.