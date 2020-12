Blackrocks Ziel Victor auf dem Projekt Tonopah West wurde um 480 m nach Osten erweitert



18. Dezember 2020, Vancouver, British Columbia. Blackrock Gold Corp. (das Unternehmen) stellt ein Update zu seinem Erzgangziel Victor (auch bekannt als Erzgang Murray) auf dem Projekt Tonopah West bereit.

Jüngste Entwicklungen entlang der Ostgrenze des Projekts Tonopah West zeigen, dass sich der Erzgang Victor 480 m nach Osten erstreckt. Kernbohrungen im Streichen des Erzgangs Victor/Murray neben Blackrocks Ostgrenze lieferten 1.079 g/t AgÄq (5,19 g/t Au und 560 g/t Ag; Au/Ag = 100/1) über einen Abschnitt von 0,9 m, Bohrloch SUM20-17 (siehe Pressemitteilung von Summa Silver (CSE: SSVR) vom 17. Dezember 2020). Weitere gemeldete Abschnitte in der Zone Victor/Murray umfassten 582 g/t AgÄq (2,41 g/t Au und 341 g/t Ag) über 0,7 m und 6,8 m mit einem Gehalt von 212 g/t AgÄq, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 0,8 m mit 727 g/t AgÄq (3,56 g/t Au und 371 g/t Ag).

Diese Bohrabschnitte bestätigen, dass sich das Erzgangsystem Victor/ Murray bis zur Ostgrenze des Projekts Tonopah West erstreckt, was einer zusätzlichen Erweiterung des Systems auf dem Projekt des Unternehmens um 480 m in Streichrichtung entspricht. Blackrock erwartet zusätzliche Analyseergebnisse aus weiteren Bohrungen in diesem Zielgebiet.

Tabelle 1: Ziel Victor – Zusammenfassung der signifikanten Au- und Ag-Analyseergebnisse unter Verwendung eines Cut-off-Gehaltes von 300 g/t AgÄq.

BohrlochGebievon (mbis (Länge (mAu (gAuÄq (Ag (g/AgÄq (

-Nr. t ) m) ) /t g/t t g/t

) ) ) )

TW20-001Victo554,7 557,83,0 2,44 4,65 221,3 464,8

r

TW20-001Victo560,8 563,93,0 11,5221,98 1046,12197,9

r

einschließlic560,8 562,41,5 18,6736,03 1736,73603,4

h

TW20-001Victo574,5 603,529,0 5,29 9,65 435,7 964,8

r

einschließlic582,2 592,810,7 7,94 14,17 623,1 1417,2

h

TW20-001Victo612,6 615,73,0 1,93 3,28 135,1 327,6

r

TW20-012Victo581,9 583,41,5 2,67 4,90 223,5 490,5

C r

TW20-020Victo585,2 586,71,5 4,75 8,09 334,5 809,5

C r

TW20-020Victo592,2 593,10,9 19,0035,34 1634,43534,4

C r

TW20-021Victo621,2 624,23,0 3,50 7,86 435,5 785,5

C r

TW20-024Victo521,5 523,11,6 2,05 4,15 210,0 415,0

C r

TW20-024Victo573,3 574,71,4 3,56 7,61 405,0 761,0

C r

TW20-024Victo580,0 582,42,4 3,95 7,59 364,0 758,8

C r

TW20-031Victo535,8 538,72,9 5,35 10,81 545,9 1081,2

C r

TW20-041VictoErgebnisse ausstehend

C r

TW20-061VictoErgebnisse ausstehend

C r

AgÄq_g/t = Ag_g/t + Au_g/t*100; AuEq_g/t = Au_g/t + Ag_g/t/

100.

Wahre Mächtigkeit unbekannt. NSV = keine nennenswerten

Ergebnisse

Die Bohrergebnisse in der Tabelle stamen aus den

Pressemeldungen von

Blackrock Gold vom 23. November 2020 und 20. Juli 2020.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54787/BRC_DE_PRcom.001.jpeg

ERWEITERUNG DES ZIELS VICTOR

Die Explorationsarbeiten von Blackrock beim Projekt Tonopah West werden von William Howald, Executive Chairman von Blackrock Gold Corp., durchgeführt und geleitet. William Howald, AIPG Certified Professional Geologist Nr. 11041, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101. Er hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Blackrock Gold Corp.

Blackrock ist ein auf Gold fokussiertes Junior-Explorationsunternehmen, das auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Entdeckung ist. Das Unternehmen, das von einem erfahrenen Board unterstützt wird, richtet sein Hauptaugenmerk auf sein Portfolio an Konzessionsgebieten in Nevada, das aus epithermalen Gold- und Silberprojekten mit geringer Sulfidation besteht, die sich entlang des renommierten Northern Nevada Rift im Norden von Nevada und dem Abschnitt Walker Lane im Westen von Nevada befinden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Andrew Pollard, President und CEO

Blackrock Gold Corp.

Telefon: 604 817-6044

E-Mail: andrew@blackrockgoldcorp.com

2300-1177 West Hastings Street,

Vancouver BC Kanada V6E 2K3

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die strategischen Pläne des Unternehmens; den Abschluss und die Ausübung det Optionsvereinbarung für Tonopah; den Zeitplan und die Erwartungen für die Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens; Schätzungen der Mineralisierung aus Bohrungen; geologische Informationen, die aus den Probenahmeergebnissen projiziert werden; sowie die potenziellen Mengen und Gehalte der Zielzonen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Annahmen wurden unter anderem in Bezug auf folgende Punkte getroffen: Bedingungen der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkte; Genauigkeit der Analyseergebnisse; geologische Interpretationen der Bohrergebnisse; Zeitplan und Höhe der Investitionsausgaben; Leistungsfähigkeit der verfügbaren Labor- und anderen damit verbundenen Dienstleistungen; künftige Betriebskosten und die historische Grundlage für aktuelle Schätzungen der potenziellen Mengen und Gehalte der Zielzonen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Risikofaktoren wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören: die Fähigkeit des Unternehmens, die Pachtoption auf Tonopah abzuschließen; die zeitliche Planung und der Inhalt der Arbeitsprogramme; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten; die Interpretation und Unsicherheit von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten; der Erhalt, die Aufrechterhaltung und die Sicherung von Genehmigungen und Eigentumsrechten an Mineralkonzessionen; Umwelt- und andere behördliche Risiken; Projektkostenüberschreitungen oder unerwartete Kosten und Ausgaben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; das Unvermögen, potenzielle Mengen und Gehalte der Zielzonen auf der Grundlage historischer Daten abzugrenzen; und die allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet werden, können sich, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als nicht zutreffend erweisen, und daher werden die Leser davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, die nur zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!