Bloomreach veröffentlicht neuen “Commerce Experience Accelerator” für SAP Commerce Cloud

Bloomreach, der Marktführer in Commerce Experience? und ein Spotlight?SAP App Center?Partner, kündigt heute den Launch des neuen ?Commerce Experience Accelerator? für?SAP Commerce Cloud?an. Dieser ermöglicht es Firmen, die?Bloomreach Experience Platform (brX)?schnell zu integrieren, um personalisierte digitale Einkaufserlebnisse für Kunden zu schaffen.

Der neue Accelerator besteht aus drei wesentlichen Komponenten:

Einem ?Commerce Connector?, basierend auf GraphQL, der es ermöglicht, die?SAP Commerce Cloud?zu integrieren und ?headless? zu betreiben.

Einem ?Product Feed Connector?, um den Produkt Feed der?SAP Commerce Cloud?in den?brX?Search und Merchandising Modulen zu nutzen.

Einem auf React basierenden SPA Onlineshop-Template für jeweils B2B und B2C, um es Firmen zu ermöglichen, schnell ?live? zu gehen. Bloomreach bietet Flexibilität und Customizing für Enterprise-Kunden, indem SAP Spartacus und andere SPAs durch React, Vue und Angular SDKs nahtlos unterstützt werden.

Einige der wichtigsten Geschäftsvorteile:

Marketing Teams sind befähigt, ?Commerce Experience? Veränderungen und die Administration und Pflege in Minuten und ohne die Hilfe von IT durchzuführen.

Der Gewinn durch eine effiziente Suche verbessert sich um bis zu 15%.

Neue Verkaufskanäle können schnell, innerhalb von Wochen und nicht Monaten, auf den Markt gebracht werden.

?Wir implementieren eine ?headless SAP Commerce Architektur?, und Bloomreach ist eine großartige Ergänzung. Bloomreachs marktführendes Commerce Experience Angebot ermöglicht es uns, kontinuierlich Neuerungen vorzunehmen und deutlich Mohawks Markendifferenzierung im Markt zu demonstrieren?, kommentiert Jana Kanyadan, SVP & CIO,?Mohawk Industries.

?Wenn Firmen Bloomreach und SAP Commerce Cloud mit unserem neuen Commerce Experience Accelerator integrieren, können sie schnell ihr digitales Erlebnis verbessern und sich gleichzeitig die Stärken von SAP Commerce Cloud zunutze machen?, so Arje Cahn, Chief Product Officer, Bloomreach.??Mit dem neuen Accelerator sind Onlinehandel und Marketing-Teams befähigt, Inhaltsangebote in Minuten umzusetzen, ihren Gewinn durch KI-unterstützte Suche, Vermarktung und Personalisierung zu erhöhen und neue Onlineshops in nur einigen Wochen auf den Markt zu bringen.?

?Der Markt bewegt sich aggressiv auf eine Headless-Commerce-Architektur zu. Das ermöglicht wichtigen Partnern wie Bloomreach, eine marktführende Commerce-Experience-Lösung für globale Unternehmen anzubieten. Bloomreachs KI-betriebene Technologie liefert jetzt schon signifikante Geschäftsergebnisse für unsere gemeinsamen Kunden und der neue Accelerator wird noch mehr Wert bringen?, ergänzt Chris Hauca, Head of?SAP Commerce Cloud.

Bloomreach hat für viele Jahre mit SAP Commerce Kunden wie Annie Selke, Baywa, Bosch, Canadian Tire, David Yurman, Discount School Supply, IFM, Mohawk, REPCO, Total Wine & More, Travis Perkins und Wickes eng zusammengearbeitet. Für Kunden der?SAP Commerce Cloud?bietet Bloomreach nativen Support durch die Angular SDK, die kompatibel mit dem Spartacus Accelerator ist.

Führende Online-Agenturen wie Accenture Interactive, Arithnea, BORN, Capgemini, diva-e, DXC, Gorilla Group, IBM iX, Osudio und Wunderman Thompson Commerce werden die Implementierung der Lösung weltweit unterstützen.

?Wir freuen uns, unsere langfristige Platinum-Partnerschaft mit Bloomreach und unsere SAP Gold-Partnerschaft mit diesem Modul auszubauen. Die Bloomreach Experience Platform ist ein exzellentes Angebot, das es B2C und B2B Unternehmen ermöglicht, schnell signifikante Geschäftsresultate für SAP Commerce Kunden zu erzielen. Der neue Commerce Experience Accelerator erlaubt uns, noch schneller Mehrwerte zu liefern und hilft Kunden, sich schneller an das ändernde User-Verhalten anzupassen?, kommentiert Sirko Schneppe, Founder & CCO diva-e Digital Value Excellence.

Über Bloomreach

Bloomreach ist Marktführer in Commerce Experience?. Das Flaggschiffprodukt?brX?ist die einzige digitale Erlebnisplattform, die speziell für Marken, Einzelhändler und B2B-Unternehmen entwickelt wurde, die ihren Umsatz online steigern und gleichzeitig jedem ihrer Kunden ein erstklassiges, personalisiertes Erlebnis bieten möchten. brX kombiniert Content-Management-Funktionen mit marktführender, handelsspezifischer, AI-gesteuerter Suche, Merchandising und Personalisierung in einer flexiblen API-First-Next-Generation-Plattform. Bloomreach bedient über 500 globale Marken, darunter Albertsons, Staples, Bosch, Puma, den FC Bayern München und Marks & Spencer. Bloomreach verfügt über ein globales Ökosystem zertifizierter Partner und marktführender Handelsplattformen, darunter Accenture Interactive, BORN, Commercial Tools, EPAM, IBM iX, Salesforce, SAP, Valtech und Wunderman Thompson Commerce. Für weitere Informationen besuchen Sie?Bloomreach.com, folgen Sie uns auf?Twitter, auf?LinkedIn?und?registrieren Sie sich noch heute?für den?Bloomreach Connect 2020 Global Online Summit?am 6. Oktober 2020.

Über diva-e

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Kreation vollständig ab. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance sowie Data & Intelligence sorgt für gesteigerten Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen ? für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, SAP Hybris, Spryker, e-Spirit, Microsoft, intelliAd und Bloomreach zusammen. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e ? darunter dm-drogerie markt, EDEKA, E.ON, FC Bayern München, Carl Zeiss und Sky. Deutschlandweit beschäftigt diva-e rund 800 Mitarbeiter an 14 Standorten.

Weitere Informationen unter: www.diva-e.com