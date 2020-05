blu Systems ist neuer USU-Partner im Bereich IT- und Enterprise Service Management

Der USU-Bereich Valuemation baut sein Netzwerk an strategischen Partnern weiter aus. Die blu Systems GmbH wird als neuer USU-Partner für die USU-Software Valuemation sämtliche Dienstleistungen im Rahmen der Beratung und Implementierung erbringen. Kunden profitieren damit von maßgeschneiderten Gesamtlösungen aus einer Hand. Die Kooperation mit dem IT Service Provider, der zur blu-Gruppe gehört, ist Teil der USU-Wachstumsstrategie, durch ein dichteres Netz an zertifizierten Valuemation-Partnern die weitere Marktdurchdringung zu forcieren.

Das ITSM-Expertenteam von blu Systems unterstützt IT-Organisationen bei der Evaluierung, Implementierung und Überwachung von Service- und IT-Prozessen. Die USU-Suite Valuemation bietet hierfür die ideale technologische Plattform, um das gemeinsame Portfolio und den damit verbundenen lösungsorientieren Beratungsansatz weiter ausbauen zu können.

?Aufgrund seiner Funktionsvielfalt und Flexibilität haben wir uns für die USU-Software Valuemation als zentrales Tool entschieden. Damit komplettieren wir unser Angebot und sehen großes Potenzial darin, dass Unternehmen ihre Services durch uns effizienter und wirtschaftlicher gestalten?, so blu Systems-Geschäftsführer Rüdiger Veitl.

?Wir freuen uns, dass blu Systems Teil unseres Service-Ökosystems wird. Mit deren Erfahrung sowie fachlichen und technischen Kompetenz erweitern wir das Gesamtangebot und untermauern unsere anspruchsvollen Wachstumsziele?, ergänzt USU-Geschäftsführer Stefan Habitzreuther.????

Weitere Informationen zur USU-Software Valuemation auf www.valuemation.com

