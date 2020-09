BlueCat ernennt Stephen Devito zum Vorstandsvorsitzenden

Wie die Adaptive DNS Company(TM) BlueCat heute bekanntgegeben hat, übernimmt Stephen Devito ab 11. September 2020 die Rolle des CEO. Michael Harris, der BlueCat-CEO der vergangenen acht Jahre, will aus persönlichen Gründen zurücktreten. Er behält allerdings seinen Sitz im BlueCat-Aufsichtsrat. Nach seiner https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2924029-1& h=3505789651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D29240 29-1%26h%3D1043959778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbluecatnetworks.com%252Fpress%25 2Fbluecat-appoints-chief-financial-officer-vice-president-corporate-business-dev elopment-executive-team%252F%2523%253A%257E%253Atext%253DTORONTO%2525252C%252525 20ON%252525E2%25252580%25252594April%2525252016%2525252C%252C%2525252C%25252520a nd%25252520Gautam%252527s%2525252C%25252520April%252525209.%26a%3Djoined&a=Einst ellung im Februar 2018 kümmerte sich Devito in der Firma zunächst als Chief Financial Officer um die kaufmännische Geschäftsführung. Seit Anfang des Jahres ist er gleichzeitig auch Chief Operations Officer. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im oberen Finanz- und Betriebsmanagement in seine neue Rolle als CEO mit.

“Stephen kennt das Geschäft in- und auswendig. Er passt perfekt zu unserer Firmenphilosophie und weiß genau, wie er die Firma in strategisch wichtigen Bereichen weiterentwickeln möchte. Damit ist er der perfekte Kandidat, um BlueCat zusammen mit dem kompetenten Führungsteam zu leiten”, erklärt Harris. “Die Kunden, Mitarbeiter, Teilhaber und Partner von BlueCat kennen Stephen gut. Wir werden alle enorm davon profitieren, dass er die Firma weiterhin anleitet und das ausdifferenzierte Produktportfolio des Unternehmens ausbaut.”

Seit Devito zu BlueCat dazugestoßen ist, hat er zusammen mit Harris die erfolgreiche Strategie des Unternehmens entwickelt und das Produktportfolio diversifiziert. Damit hat er die Firma optimal für die schnelle Umsetzung von Adaptive DNS aufgestellt. Außerdem hat er es geschafft, unseren Kunden angesichts des aktuellen unvorhersehbaren Geschäftsumfeldes einen echten Mehrwert zu bieten. Seit März 2020 hat BlueCat mit seinen Netto-Einnahmen durch neue Geschäfte ein zweistelliges Wachstum erreicht. Er hat es geschafft, die Zahl der Neukunden im Vergleich zum Vorjahr zu verdreifachen. In diesem Zeitraum ist der Net Promoter Score (NPS) des Unternehmens immer auf einem Wert um die 80 geblieben – also weit über dem branchenüblichen Durchschnittswert für die Kundenzufriedenheit.

“Die BlueCat-Produkte tragen entscheidend dazu bei, Änderungen in der Infrastruktur zu beschleunigen und dadurch die Ziele der digitalen Transformation zu erreichen”, sagt Devito. “Der DDI-Markt wächst. Er entwickelt sich weiter in Richtung Hybrid Cloud, Sicherheit vor Cyberangriffen und Automatisierung im passenden Maßstab, wobei BlueCat in der Branche die Marschrichtung vorgibt. Ich freue mich darauf, unsere unglaublich rentable Erfolgsgeschichte im Bereich IP-Management weiterzuschreiben – und darauf, auch in Zukunft zum Erfolg unserer Kunden beizutragen. Ich möchte Michael im Namen des gesamten BlueCat-Teams für sein jahrelanges Engagement und seine großen Leistungen in diesem Unternehmen danken. Wir wollen an seine Arbeit anknüpfen, um als Unternehmen noch erfolgreicher zu werden.”

Devito kann eine beeindruckende Vita vorweisen. Er war Chief Financial Officer beim Unternehmen Marketwired, dessen Verkauf an Nasdaq er 2016 begleitet hat. Außerdem führte er Second Cup mit einem Initial Public Offering (IPO) an die Börse. Auch bei Q4 Inc. war er bereits beschäftigt. Er ist ausgewiesener US-amerikanischer Wirtschaftsprüfer und hat ein Zertifikat als Buchprüfer vom Institute of Chartered Professional Accountants in Ontario. Darüber hinaus kann er einen Bachelor of Commerce von der Universität Toronto vorweisen.

