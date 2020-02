bluechip stellt robustes Outdoor-Notebook im 15-Zoll-Format vor

Mit dem bluechip TRAVELline B15W41 erhält die Outdoor-Mobil-Serie der bluechip Computer AG ein Plattformupdate. Das schlanke und robuste Notebook mit einem entspiegelten 15,6-Zoll-Full-HD-Display basiert auf einem leistungsstarken Intel® Core? Prozessor der 8. Generation.

Das robuste Design des B15W41 ist nach dem Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert. Die beleuchtete Tastatur, das Touchpad sowie die Anschlüsse und Einschübe sind entsprechend der IP54 Schutzklasse abgedichtet. Bluetooth 5.0, ein optionales LTE-Modul, Schnittstellen wie USB 3.1 Gen 2, HDMI-out, CRT, COM, Smart Cardreader, SD/SDXC Cardreader und 3 Jahre Bring-In Garantie runden die Mehrwerte des Notebooks ab.

Prädestiniert ist das hochwertige und konfigurierbare Outdoor-Notebook für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten, in Werkshallen sowie in allen Umgebungen, in denen es erweiterten Temperaturbereichen, hohem Staubaufkommen und Spritzwasser standhalten muss.

Seit 28 Jahren erfolgreich am Markt, ist die bluechip Computer AG eines der führenden deutschen IT-Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat die bluechip group mit durchschnittlich 294 Mitarbeitern auf 25.000 qm Fertigungs- und Logistikflächen 146 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet.

Als Partner des Fachhandels, der Systemhäuser und anderer Wiederverkäufer agiert bluechip als Hersteller, Distributor und Dienstleister. Unter der Eigenmarke ?bluechip? entwickelt, baut und vertreibt das in Mitteldeutschland ansässige Unternehmen auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnittene Server, Workstations, Desktop-PCs und Notebooks sowie spezielle Lösungen für den Medizin-, Industrie- und Bildungssektor.

Ergänzend dazu bietet bluechip mit Workplace-as-a-Service ein flexibles Arbeitsplatzmodell auf Mietbasis sowie eigene Cloud Services mit Datenstandort in Deutschland an.

Als IT-Distributor hat bluechip ein breites Sortiment an Peripheriegeräten, Netzwerkzubehör, PC-Komponenten und Software im Angebot.

Hardwareorientierte Entwicklungs-, Logistik- und Servicedienstleistungen wie Warehousing, OEM-Geräteentwicklung oder Produktveredelung komplettieren das Portfolio.

Weitere Informationen: www.bluechip.de