Bluestone bohrt 6,2 Meter mit 29 g/t Gold und 30 g/t Silber auf Cerro Blanco und breite Abschnitte einschließlich 101,4 Meter mit einem Gehalt von 2,4 g/t Gold



16. Februar 2021 – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) („Bluestone“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/bluestone-resources-inc/) freut sich, weitere hochgradige Bohrergebnisse aus seinem 2020 abgeschlossenen Bohrprogramm in der Zone South des Goldprojekts Cerro Blanco („Projekt“ oder „Cerro Blanco“) bekannt zu geben. Die Ergebnisse von vier Untertagebohrungen und zehn Oberflächenbohrungen mit insgesamt 3.428 Metern werden in dieser Pressemitteilung gemeldet.

Zu den Highlights gehören die folgenden nicht verdeckten Abschnitte, die die wahren Mächtigkeiten der Adern darstellen.

– 7,2 Meter mit einem Gehalt von 7,5 g/t Au und 20 g/t Ag (UGCB20-189)

– 5,6 Meter mit einem Gehalt von 10,0 g/t Au und 23 g/t Ag (CB20-432)

– 6,2 Meter mit einem Gehalt von 29,0 g/t Au und 30 g/t Ag (CB20-442)

– 9,1 Meter mit einem Gehalt von 7,6 g/t Au und 56 g/t Ag (CB20-444)

– 7,7 Meter mit einem Gehalt von 8,0 g/t Au und 38 g/t Ag (CB20-444)

– 101,4 Meter mit einem Gehalt von 2,4 g/t Au und 10 g/t Ag (UGCB20-191)

David Cass, Vice President of Exploration, kommentierte: „Diese jüngsten Ergebnisse stammen aus einer Vielzahl von Bohrungen, die über das 350 Meter lange vertikale Profil der hochgradigen Lagerstätte niedergebracht wurden. Besonders erwähnenswert sind die Abschnitte, die in CB20-432 (5,6 Meter mit einem Gehalt von 10,0 g/t Au) und UGCB20-193 (5,1 Meter mit einem Gehalt von 17,9 g/t Au) gebohrt wurden und die den Verlauf der hochgradigen Mineralisierung innerhalb der Hauptader VS_01 um etwa 80 Meter unterhalb des Abschnitts von 7,2 Metern mit einem Gehalt von 26,0 g/t Au erweitern, der zuvor in UGCB20-188 (siehe Pressemitteilung vom 16Dezember2020) gemeldet wurde.

Herr Cass fügte hinzu: „Ebenfalls erwähnenswert bei diesen jüngsten Ergebnissen sind die breiten Abschnitte mit disseminierter und aderhaltiger Mineralisierung, die bei der Erprobung von Erweiterungen der Hauptadern außerhalb der Ressourcenhülle in den Untertagebohrungen UGCB20-191 und UGCB20-189 gebohrt wurden. In diesen Löchern wurden signifikante Abschnitte mit 101,4 Metern mit einem Gehalt von 2,4 g/t Au und 60,3 Metern mit einem Gehalt von 2,8 g/t Au gebohrt. Während eine niedriggradige disseminierte Goldmineralisierung (typischerweise 0,5-1,5 g/t Au) für die obere Salinas-Kappe charakteristisch ist, ist das Ungewöhnliche an diesen Abschnitten, dass sie teilweise auch in den darunter liegenden verkieselten Sandsteinen der Mita-Einheit vorkommen und eine breite Zone bilden, die den Kontakt mit der oberen Salinas-Abfolge überspannt.

Im Jahr 2020 wurden in der Zone South des Projekts 15.171 Meter an Infill-Bohrungen erfolgreich abgeschlossen, mit dem Ziel, die Definition der wichtigsten Adern zu verbessern und gleichzeitig die Mineralisierung der bekannten Adern außerhalb der aktuellen Ressourcenhülle zu erweitern. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse stellen etwa ein Drittel der ausstehenden Ergebnisse dar, die aufgrund von Problemen im Labor, die durch die Pandemie verursacht wurden, verzögert wurden; die Ergebnisse für weitere 17 Bohrlöcher stehen noch aus.

Jack Lundin, CEO, kommentierte: „Wie von diesen jüngsten Ergebnissen erwartet, liefert die Kampagne 2020 weiterhin hochgradige, oberflächliche Abschnitte in der Zone South von Cerro Blanco. Wie bereits in der Pressemitteilung vom 26. Januar erwähnt, hat uns die Beschaffenheit der Lagerstätte Cerro Blanco die Möglichkeit gegeben, alternative Erschließungsoptionen zu prüfen, die wir intern abschließen und den Markt in den nächsten Wochen auf den neuesten Stand bringen werden.“

Ein vollständiger Satz von Untersuchungsergebnissen, Bohrlochstandorten, Abschnitten und Kernfotos kann durch Klicken auf HIER aufgerufen werden.

Ausgewählte Bohrabschnitte und Untersuchungsergebnisse (eine vollständige Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen finden Sie unter dem obigen Link)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56728/16022021_DE_BSR_NR_189-193_431-445_DE.001.png

N – Neue oder nicht modellierte Aderzonen. NSR – No Significant Results (Keine signifikanten Ergebnisse). Ext – Erweiterung. Fett gedruckte Abschnitte werden im Text der Pressemitteilung zitiert. Die Gehalte sind ungeschnitten. Eine Tabelle mit den Bohrlochkoordinaten und Azimut-/Neigungsinformationen zur Planansicht ist dieser Pressemitteilung beigefügt.

Der Schwerpunkt des Bohrprogramms 2020 lag auf der Verbesserung der Definition der wichtigsten Adern, parallel zur Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung der bekannten Adern außerhalb der aktuellen Ressourcenhülle. Die Arbeiten sollen auf dem Infill-Bohrprogramm aufbauen, das 2019 in der North Zone der Lagerstätte abgeschlossen wurde.

Bohrung Zusammenfassung

CB20-432, CB20-437, CB20-442, CB20-445 und UGCB20-193 wurden in verschiedenen Winkeln von zwei eng beieinander liegenden Plattformen an der Oberfläche gebohrt und sollten sowohl die Hauptader VS_01 erproben als auch die Definition einer Reihe von subvertikalen Adern in der hängenden Wand des Haupterzgangschwarms verbessern. Alle Bohrlöcher erreichten ihre Ziele, wobei für alle VS_01-Abschnitte signifikante hochgradige Ergebnisse erzielt wurden, einschließlich 6,2 Meter mit einem Gehalt von 29,0 g/t Au und 30 g/t Ag in CB20-442 und 5,1 Meter mit einem Gehalt von 17,9 g/t Au und 24,5 g/t Ag in UGCB20-193. (Siehe Abbildungen1-4undQuerschnitt A.)

CB20-444, CB20-441 und CB20-438 wurden gebohrt, um nach Erweiterungen verschiedener Adern zu suchen, mit Erfolg, z.B. 8,4 Meter mit einem Gehalt von 8,0 g/t Au und 9,4 Meter mit einem Gehalt von 7,6 g/t Au in CB20-444 (VS_07). Loch CB 20-431 wurde als Step-Out-Loch in nordöstlicher Richtung gebohrt, um zu bestätigen, ob sich die hochgradigen Adern, die in UGCB20-179 gebohrt wurden, bis in die obere Salinas-Einheit erstrecken. Die durchteuften Adern waren schmal und niedriggradig, was bestätigt, dass die Adern dünn sind und sich über den Kontakt in die Salinas-Einheit ausbreiten, wie es das aktuelle Modell vorsieht. (Siehe Abbildungen5und 6 für Querschnitte und Kernfotos).

UGCB20-189 und UGCB20-191 wurden von derselben Plattform in der Südrampe des Untertagebaus gebohrt. Das Hauptziel bestand darin, die Erweiterung der Hauptader VS_01 und neue Adern im südlichen Teil des Erzkörpers zu erproben, einschließlich der Erweiterungen von zuvor modellierten, steil abfallenden Adern. In UGCB20-189 wurde ein Abschnitt von 60,3 Metern mit einem Gehalt von 2,8 g/t Au und 15 g/t Ag gebohrt, der sich aus engeren hochgradigen Abschnitten zusammensetzt, z.B. 8,5 Meter mit einem Gehalt von 7,5 g/t Au (60,7-69,2 Meter) innerhalb einer niedriggradigen Mineralisierungshülle, die zwischen 0,4-2,5 g/t Au liegt. Ähnliche Gehalte und eine ähnliche Art der Mineralisierung wurden auch in UGCB-20-191 (2,4 g/t Au auf 101,4 Metern) gebohrt, die aus höhergradigen Abschnitten (z.B. 5,0 Meter mit 6,6 g/t Au) innerhalb von niedriggradigen Abschnitten (0,2-3,0 g/t Au) besteht, die den Kontakt zwischen den Salinas-Konglomeraten und dem oberen Teil der Mita-Sequenz (MSS-Einheit) überspannen. Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit Verkieselung und schmalen, oft zentimetergroßen Quarzadern. (Siehe Abbildungen6-8 ) für Querschnitte und Kernfotos.

CB20-429 und CB20-431 wurden von der gleichen Plattform aus gebohrt. CB20-429 bestätigte erfolgreich die Erweiterung von VS_07 und erbohrte 1,0 Meter mit einem Gehalt von 13,1 g/t Au in VS_07 und 2,9 Meter mit einem Gehalt von 9,4 g/t Au in VS_05. CB20-431 zielte auf die aufwärts gerichtete Erweiterung der Adern in nordöstlicher Richtung innerhalb der Salinas-Konglomerate ab; es wurden keine größeren Adern mit Goldwerten von 2,0 g/t Au gebohrt, die in Zusammenhang mit Verkieselung und Aderstockwerk stehen.

Die Edelmetallmineralisierung bei Cerro Blanco steht in Zusammenhang mit klassischen epithermalen Quarz-Adularia-Adern und Aderschwärmen mit geringer Sulfidierung, die in einer alterierten Sequenz aus vulkanoklastischem und sedimentärem Gestein vorkommen. Höhere Gehalte (>20 g/t Au und >60 g/t Ag) stehen in Zusammenhang mit sichtbaren Gold-, Elektrum- und Silbersulfiden in kolloform-bandierten Adern im Ginguro-Stil.

Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolle

Die in dieser Pressemitteilung angeführten Untersuchungsergebnisse wurden von Inspectorate Laboratories („Inspectorate“), einer Abteilung von Bureau Veritas, durchgeführt, die nach ISO 17025 akkreditierte Labors sind. Die Aufzeichnungen und Probennahmen werden vor Ort bei Cerro Blanco von Mitarbeitern des Unternehmens gemäß einem von Bluestone entwickelten QA/QC-Protokoll durchgeführt. Die Proben werden in sicherheitsversiegelten Beuteln zu Inspectorate Labs in Managua, Nicaragua, zur Probenaufbereitung transportiert. Der Probenbrei wird dann zu Inspectorate Laboratories in Reno, NV, USA, transportiert und mit Hilfe von Industriestandard-Untersuchungsverfahren auf Gold und Silber untersucht. Gold und Silber wurden mittels einer 30-Gramm-Ladung mit Atomabsorption und/oder gravimetrischem Abschluss auf Werte von mehr als 5 g/t Au und 100 g/t Ag analysiert. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Reagenzien-Rohlingen, Referenzmaterial und Replikatproben überwacht. Die Qualitätskontrolle wird außerdem durch Bluestones QA/QC-Programm sichergestellt, das die Einfügung von blindem zertifiziertem Referenzmaterial (Standards) und Feldduplikaten in den Probenstrom beinhaltet, um die analytische Präzision und Genauigkeit jeder Probencharge unabhängig zu bewerten, sobald sie vom Labor empfangen wird. Eine Auswahl von Proben wird zur Kontrollanalyse und zusätzlichen Qualitätskontrolle an ALS Chemex Laboratories in Vancouver gesendet.

Qualifizierte Person

David Cass, P.Geo., Vice President Exploration, ist die designierte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und bestätigt, dass diese korrekt sind, und genehmigt daher diese schriftliche Veröffentlichung der technischen Informationen.

Über Bluestone Resources

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Gold- und Geothermieprojekte Cerro Blanco und Mita in Guatemala konzentriert. Das Unternehmen wird unter dem Symbol „BSR“ an der TSX Venture Exchange und „BBSRF“ an der OTCQB gehandelt.

Im Namen von Bluestone Resources Inc.

„Jack Lundin“

Jack Lundin | Vorstandsvorsitzender & Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bluestone Resources Inc.

Stephen Williams | VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: +1 604 757-5559

info@bluestoneresources.ca

www.bluestoneresources.ca

