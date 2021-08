BMC Solutions ist offizieller Distributor von TMI-Orion

TMI-Orion ist seit 1994 weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Hightech-Sensoren und Datenloggern für die Messung, Validierung, Qualitätskontrolle und Prozesssteuerung in industriellen Anwendungen und bietet eine umfangreiche Palette an Datenloggern zur Messung von Temperatur, Druck, Feuchtigkeit in Prozessen wie Dampf-Sterilisation, Entpyrogenisierung oder Gefriertrocknung.

Die Datenlogger von TMI-Orion wurden speziell für Anwendungsfälle entwickelt, bei denen Messungen bei extremen Drücken und hohen Temperaturen zu erfolgen haben. Sie sind in zahlreichen Industrie-Branchen vertreten wie z.B. in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern bei Sterilisationsprozessen, in der Pharma-Industrie, Biotechnologie, Automobil- und Luftfahrtindustrie und in der Metallverarbeitung. Neben Standardloggern mit internem Messwertspeicher liefert TMI auch Geräte, die ihre Daten per Funk aus dem laufenden Prozess an eine stationäre Basisstation übertragen. Bei der Überwachung von Wärmebehandlungen und für Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen bietet TMI-Orion Wärmeschutzbehälter, die den Wärmeprofilen angepasst sind.

Die maßgeschneiderte Software namens Qlever® kümmert sich um die Verwaltung der Logger und ermöglicht die einfache Parametrierung der Geräte für den jeweiligen Einsatzfall. Nach Abschluss der Datenaufzeichnung übernimmt die Qlever® Software die Erstellung von Auswertungen und Validierungsberichten nach den gängigen Normen wie z.B. FDA 21 CFR part 11, ISO 17665 oder ISO 15883, welche in der Medizintechnik und Pharmazie Anwendung finden.

Wir bei BMC Solutions freuen uns, mit dem Hersteller TMI-Orion ein weiteres High-Level Datenlogger-Produkt anbieten zu können. Zusammen mit unserer langjährigen Erfahrung gibt uns das die Möglichkeit noch besser auf die Wünsche unserer Kunden eingehen zu können.

Spezialdatenlogger von TMI-Orion finden Sie unter https://www.bmc.de/TMI-Orion

Automatisierungstechnik am Markt vertreten. Unser Unternehmen hat 1988 mit dem MC-32 sein erstes industrietaugliches Messsystem vorgestellt. Damals selbst entwickelt und gefertigt.

Es folgten weitere Eigenentwicklungen von Datenloggern, PC-Messkarten, Messtechnik-Software und Spezialapplikationen.

Unsere umfassende Erfahrung in Verbindung mit einem breiten Angebot an ausgewählten Produkten und Komponenten bildet heute eine solide Grundlage für unser Standardproduktsortiment sowie unsere Systemintegration und kundenspezifische Lösungen.