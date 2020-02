BMW-Chef Zipse: Umstieg auf E-Autos geht ohne Stellenabbau

BMW-Chef Oliver Zipse hat bekräftigt, anders als Daimler im Zuge

des Umstiegs auf Elektroantriebe keine Stellen abbauen zu wollen. “Ich kann

nicht für Wettbewerber sprechen, aber wir brauchen unsere Mannschaft für unseren

Wachstumskurs und halten das Personalniveau stabil”, sagte er der Westdeutschen

Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagsausgabe). Der Umstieg geschehe “nicht über

Nacht und es ist eine unternehmerische Aufgabe, diesen Übergang erfolgreich zu

gestalten. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht”, sagte Zipse.

An die Konkurrenz richtete der BMW-Chef eine ungewöhnlich scharfe Kampfansage:

“Weltweit haben wir bereits über eine halbe Million elektrifizierte Fahrzeuge

auf der Straße, während sich die meisten Wettbewerber nur mit Ankündigungen

überboten haben. Deswegen haben wir in diesem Bereich auch einen höheren

Marktanteil als alle anderen deutschen Premiumhersteller zusammen”, sagte Zipse

der WAZ. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die von den deutschen

Herstellern so gefürchteten neuen CO2-Grenzwerte für die Flotten der Hersteller,

die ab 2021 gelten und bei Nichteinhaltung hohe Strafzahlungen vorsehen. “Wir

werden ja sehen, wer die Werte erreicht und wer nicht”, sagte Zipse, BMW bekenne

sich klar zu den CO2-Zielen.

Der BMW-Chef sprach sich zudem gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen

Autobahnen aus, das inzwischen von der Mehrheit der Bürger befürwortet und

selbst vom Autolobby-Verband ADAC nicht mehr abgelehnt wird. “Die Effekte für

Sicherheit oder Klimaschutz sind äußerst gering. Und die Hauptunfallursache auf

Bundesautobahnen sind eine nicht angepasste Geschwindigkeit, etwa bei Regen oder

Glatteis, und zu geringer Abstand. In beiden Fällen ist ein starres Tempolimit

unwirksam”, sagte Zipse.

