Board erzielt den zweiten Platz in Capterras Top 20 Reports für Datenvisualisierungs- und Budgetierungs-Software

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, belegt den?zweiten Platz in den beiden Capterra Reports??Top 20 Data Visualization Software??und??Top 20 Budgeting Software??für 2020.

Mit über einer Million verifizierter Rezensionen hilft Capterra Organisationen bei der Auswahl der für ihre Bedürfnisse passenden Software. Der Online-Marktplatz bietet dabei detaillierte Einblicke und Bewertungen von Anwendern. Die Top 20 Reports werden jedes Jahr herausgegeben und stufen Produkte nach Kategorien basierend auf aktuellen Bewertungsergebnissen und dem sogenannten ?Web Search Interest? ein. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus durchschnittlichem monatlichem Suchvolumen und der Positionierung auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERP) für einige relevante Keywords.

Mit seiner All-in-One-Plattform für Business Intelligence, integrierte Business-Planung und Predictive Analytics unterstützt Board Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Prozesse innerhalb einer anwenderfreundlichen und programmierfreien Umgebung.

?Ich freue mich sehr über Boards Platzierung in den beiden Berichten.?Dass wir mit einer einzigen Plattform eine bessere Bewertung erzielen konnten als viele Spezialprodukte für Budgetierung und Datenvisualisierung, zeigt, dass Board eine Reihe von ?Best-of-Breed-Fähigkeiten in sich vereint. Ich bin der festen Meinung, dass ein All-in-One-Ansatz von zunehmendem Nutzen ist, da immer mehr Organisationen die Notwendigkeit der digitalen Transformation in jedem Geschäftsbereich erkennen?, erklärt Giovanni Grossi, CEO und Mitbegründer von Board International.

Die Methode zu Erstellung der Capterra Reports kann?hier im Detail?nachgelesen werden.

Über Capterra

Capterra ist die führende Online-Quelle für Käufer von Unternehmens-Software. Seit der Gründung im Jahr 1999 bietet Capterra validierte Anwenderbewertungen und unabhängige Forschung in Hunderten von Software-Kategorien. Von Accounting bis hin zum Yoga Studio Management deckt Capterra alles ab. Jeden Monat hilft Capterra mehr als drei Millionen Käufern, die richtige Software zu finden. Capterra ist ein Unternehmen von Gartner. Weitere Informationen auf?www.capterra.com.

Diese Meldung auf www.board.com lesen.

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 28 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

www.board.com/de