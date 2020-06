Board International implementiert erfolgreich neue Reporting-Lösung bei Clinique La Prairie

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, gab heute die erfolgreiche Implementierung seiner Plattform als neue Lösung für Finanzberichtswesen und -verwaltung bei Clinique La Prairie bekannt. Die Klinik ist ein Pionier für Gesundheit und Wohlbefinden mit Sitz in Montreux in der Schweiz.

Bisher nutzte Clinique La Prairie für die Erstellung des internen Berichtswesens Excel und vordefinierte Extraktionen aus dem ERP-System. Das schnell wachsende Unternehmen, das viele internationale Expansionsprojekte verfolgt, stellte jedoch den Bedarf für eine modernere strategische Lösung fest. Sie sollte schneller, skalierbar, weniger abhängig von manuellen Eingriffen und zuverlässiger sein.

Board ersetzt die alten Prozesse und automatisiert die?Berichterstellung sowie Analyse in einer einheitlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Damit ermöglicht es die?einfache Verwaltung von Daten und Ergebnissen über mehrere Geschäftsbereiche sowie die verschiedenen internen Organisationen?hinweg. Die Implementierung wurde gemeinsam von Board und Clinique La Prairie durchgeführt.

Mit der Abbildung des?Finanz-Reportings und einem Dashboard für Reservierungen?profitiert Clinique La Prairie nun von Boards All-in-One-Ansatz, um?die Leistung über alle Geschäftsbereiche und Abteilungen zu überwachen.

?Bevor wir Board eingeführt haben, war es mit hohem manuellem Aufwand verbunden und recht kompliziert, die Informationen zu erhalten, die wir brauchen. Das schnelle Wachstum und die zunehmende Komplexität unseres Geschäfts erforderten ein schnelleres und stabileres System. Jetzt können wir unsere gesamten Berichte sehr einfach erstellen und überprüfen. Vor allem haben wir nun die Möglichkeit, auf weitere Detailebenen zu drillen und die Qualität sowie Quantität der Anforderungen im Datenmanagement zu erhöhen. Da es sich um eine Cloud-basierte Lösung handelt, kann das komplette Management Team zudem jederzeit und von jedem Ort aus auf die relevanten Daten zugreifen?,??erklärt Stefano Lanna, CFO bei Clinique La Prairie.

Der tägliche Arbeitsalltag hat sich dadurch wesentlich geändert:

Optimierte, kontrollierte Berichtsprozesse

Einfache Verteilung von regelmäßigen Berichten an die Führungskräfte

Tägliches Broadcasting von Reservierungen

Bessere Abstimmung zwischen operativen, finanziellen und strategischen Zielen

Verbesserte Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen

Erhöhte Datentransparenz

Ursprünglich sah Clinique La Prairie es vor, nur das?Finanz-Controlling und das BI-Reporting?mit Board abzubilden. Doch während des erfolgreichen ?Proof of Concept? beeindruckte Board die Geschäftsleitung mit seinen?interaktiven Dashboards?und den umfassenden?Corporate-Performance-Management-Fähigkeiten?sehr. Diese zusätzlichen Funktionalitäten, die in der Plattform integriert sind und in Zukunft eingesetzt werden können, werden die Transparenz über die Leistung weiter erhöhen und die Planungsmöglichkeiten von Clinique La Prairie transformieren.

?Die Board-Plattform eignet sich sowohl für das granulare Performance Management der finanziellen Aspekte des Unternehmens als auch für die operative Planung und Verwaltung. Es freut uns, dass wir mit unserer All-in-One-Lösung Clinique La Prairie dabei unterstützen können, die gesamten Prozesse besser zu überwachen und ein hohes Leistungsniveau zu erreichen. Dies ist eine wichtige Aufgabe, die wir so ernst nehmen, dass sie Teil von Boards Unternehmensphilosophie ist?, sagt Stephan Zeise-Gött, Country Manager von Board Switzerland.

Über Clinique La Prairie

Clinique La Prairie, gegründet 1931, hat über die Jahre einen internationalen Ruf als weltbekannte medizinische Klinik und Wellness-Destination in der Schweiz etabliert ? ein Land, das für ein hohes Maß an medizinischem Fachwissen und Pflege steht. Dank laufender wissenschaftlicher Forschung und des medizinischen Zentrums mit 50 Spezialisten gilt Clinique La Prairie mit ihrer anerkannten Revitalisierungstherapie, die die Vitalität fördert, das Immunsystem stärkt und den Alterungsprozess verlangsamen soll, als führend in der Präventivmedizin. In Anlehnung an die vier Säulen des ganzheitlichen Ansatzes von Clinique La Prairie für Gesundheit und Wohlbefinden werden die Programme über einen einwöchigen Aufenthalt angeboten. Während dieser Zeit erwartet die Gäste eine umfassende Bewertung durch medizinische Experten, maßgeschneiderte Ernährungs- und Trainingspläne sowie ergebnisorientierte Wellness- und Ästhetikbehandlungen in ihrem mehrfach preisgekrönten medizinischen Spa.

Clinique La Prairie ist von der natürlichen Schönheit der Schweizer Berge und des Genfersees umgeben und bietet das perfekte Gegenmittel gegen das Altern und die Belastungen des modernen Lebens. Seit 2020 reicht die Philosophie der Klinik über die Schweiz hinaus und das Unternehmen eröffnet Zentren in Städten, in denen Gäste ihre Gesundheits- und Wellnessreise näher zu Hause fortsetzen können.?www.cliniquelaprairie.com

Diese Meldung auf www.board.com lesen

?

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 28 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

www.board.com/de