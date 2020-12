Board International stärkt sein ESEF-Compliance-Angebot durch eine Partnerschaft mit CoreFiling

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, hat heute die Partnerschaft mit CoreFiling, einem Software-Hersteller für regulatorisches Berichtswesen, bekanntgegeben. Hierdurch wird die Board-Plattform mit marktführenden iXBRL-Funktionen angereichert.

Das European Single Electronic Format (ESEF) ist der neue Standard zur Aufbereitung von Jahresfinanzberichten für Unternehmen, die an Börsen in der EU und Großbritannien gelistet sind. Durch die Partnerschaft sind die iXBRL-Reporting-Funktionen von CoreFiling direkt in Board verfügbar, sodass Anwender auf einfache Weise ESEF-konforme Jahresberichte erstellen können. KI-Unterstützung, Funktionen für automatisches Tagging sowie für das Tagging von Tabellen sorgen dafür, dass die Etikettierung schnell, akkurat und konsistent ist. Alle Taxonomien und Ablageregeln werden von dem System verwaltet und erfordern keinen Aktualisierungsaufwand seitens der Anwender.

?Unser Seahorse? iXBRL-Angebot, das jetzt direkt in Board eingebettet ist, ermöglicht es Unternehmen, ihre Hochglanzberichte mühelos in ESEF-konforme Jahresberichte umzuwandeln. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Board, um weiteren europäischen Emittenten dabei zu helfen, hochwertige ESEF-Berichte so einfach wie möglich zu erstellen. Wir sehen dies als eine strategische Partnerschaft und freuen uns darauf, gemeinsam mit Board an weiteren regulatorischen und Compliance-Anforderungen zu arbeiten?, kommentiert Philip Allen, Executive Chairman von CoreFiling.

?Die Board-Plattform bietet einen leistungsfähigen, flexiblen Ansatz für die Finanzberichterstattung als Teil ihrer integrierten Business-Intelligence-, Planungs- und Predictive-Analytics-Umgebung. Da viele Unternehmen verpflichtet sind, ESEF-konforme Berichte zu erstellen, wollten wir unsere Plattform durch eine Reihe von iXBRL-Funktionen ergänzen. Wir sind eine Partnerschaft mit CoreFiling eingegangen, da das Unternehmen in diesem Bereich branchenweit führend ist. Nun wird es unseren Kunden leichtfallen, die ESEF-konforme Finanzberichterstattung mithilfe von Board durchzuführen?, erklärt Pietro Ferrari, CTO bei Board International.

?Wir haben bereits äußerst positive Rückmeldungen von Kunden erhalten, die die neuen iXBRL-ESEF-Berichtsfunktionen getestet haben. Wir freuen uns darauf, noch mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, mühelos konforme Berichte zu erstellen?, fügt Michele Bernasconi, Head of Financial Applications bei Board International, hinzu.

Über CoreFiling

CoreFiling unterstützt Unternehmen und Regierungen bei der Verwaltung, Erstellung, Erfassung, Überprüfung und der Interpretation von Performance-Informationen. Die Unternehmenslösungen und professionellen Dienstleistungen helfen Organisationen auf der ganzen Welt, die Qualität, Aktualität und Relevanz von Informationen zu verbessern, die sie benötigen, um effektiv und effizient zu arbeiten. Die Plattform ?True North Data? ermöglicht es Unternehmen und Buchhaltungsexperten, Daten vertrauensvoll zu integrieren und zu veröffentlichen. Dabei wird höchste Datenqualität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. CoreFiling wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Oxford, Großbritannien. www.corefiling.com

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 28 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

