Board International und das russische Beratungsunternehmen Mavericka starten erfolgreiche Partnerschaft

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, hat eine Partnerschaft mit Mavericka geschlossen. Mavericka ist ein russisches Beratungsunternehmen, das auf die Realisierung von Unternehmensplanungs-, Analytics- und Digitalisierungsprojekten spezialisiert ist.

Mavericka ist ein etabliertes Beratungsunternehmen in dem Markt für Planungs-Software und ist spezialisiert auf die Branchen CPG, Einzelhandel, Logistik, Fertigung und High-Tech. Dank seinem großen weltweiten Kundenstamm ist Board in der Lage, Maverickas Go-to-Market-Strategie mit profunden Kenntnissen der Bedürfnisse und Anforderungen dieser Industrien zu unterstützen. Board wird eingesetzt werden, um die digitale Transformation in unternehmensweiten Entscheidungsfindungsprozessen voranzutreiben. Erste Kundenprojekte sind bereits im Gange, wie z. B. die Implementierung von Board bei Saint-Gobain in Russland, in der Ukraine und im Commonwealth of Independent States sowie bei einem russischen Modeeinzelhändler.

?Eine einzige Lösung zu haben, die umfangreiche Funktionen für Business Intelligence und Performance Management in einer All-in-One-Plattform vereint, ist ein zukunftssicherer Ansatz, den immer mehr Unternehmen fordern?, erklärt Konstantin Tokarev, Gründer und CEO von Mavericka. ?Board bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, unseren Markt zu bedienen. Mit diesem Produkt in unserem Portfolio können wir uns jetzt darauf konzentrieren, noch komplexere und umfassendere Unternehmensplanungs- und Analytics-Lösungen anzubieten. Wir glauben, dass eine datengestützte Entscheidungsfindung und die unternehmensweite Integration von Prozessen die wesentlichen Voraussetzungen für kontinuierliches Wachstum und Effizienz sind.?

?Das Team von Mavericka hat ein tiefes Verständnis von Planungsprozessen und -technologien. Dadurch ist Mavericka ein exzellenter Partner für Unternehmen, die ihre digitale Transformation weiter vorantreiben und ihre verschiedenen Geschäftsprozesse vereinfachen möchten. Wir freuen uns, dass sich die Partnerschaft mit Mavericka so gut entwickelt hat und wir bereits an ersten gemeinsamen Kundenprojekten arbeiten. Russland ist ein Markt mit großem Potenzial, und da wir viel Wert auf langfristige, erfolgreiche Kundenbeziehungen legen, benötigen wir erfahrene und vertrauenswürdige Partner vor Ort?, kommentiert Ansgar Eickeler, General Manager DACH, BeNeLux & Eastern Europe bei Board International.

Das russische Beratungsunternehmen Mavericka bietet erstklassige Implementierungs- und Support-Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensplanung, Analytics und Digitalisierung. Die Unternehmensphilosophie basiert auf Transparenz und Kreativität. Durch sein tiefes Verständnis von Corporate-Performance-Management-Konzepten und -Technologien unterstützt Mavericka seine Kunden dabei, hochkomplexe Prozesse zu vereinfachen. Maverickas Mission ist es, Kunden durch die Verbesserung ihrer Datenkultur zu befähigen, neue Potenziale zu schaffen und die operative Effizienz zu steigern: https://en.mavericka.ru

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen ? in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 28 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

