Board ist Leader in der IDC MarketScape-Studie 2020über Cloud Enterprise Performance Management Software für Planung, Budgetierung und Forecasting

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, wurde zum ?Leader? ?in der IDC MarketScape-Studie ?Worldwide Cloud Enterprise Performance Management Software for Planning, Budgeting, and Forecasting 2020 Vendor Assessment?* ernannt.

In der Studie werden anhand des etablierten IDC MarketScape-Modells Anbieter bewertet, die cloudbasierte Enterprise-Performance-Management (EPM)-Software für Planung, Budgetierung und Forecasting bereitstellen. Verschiedene qualitative und quantitative Kriterien bestimmen die Positionierung der Anbieter.

?Mit modernen EPM-Lösungen können Anwender unternehmensübergreifend planen und die Auswirkungen von Geschäftsänderungen vorhersagen. Außerdem erlauben sie Unternehmen, strategische, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen?, so Chandana Gopal, Research Director, Analytics & Information Management bei IDC.

Die Board-Entscheidungsfindungsplattform kombiniert jegliche EPM-Funktionalitäten mit Business Intelligence und prädiktiven Analysen in einer einheitlichen, benutzerfreundlichen Self-Service-Umgebung. Laut IDC MarketScape* ?bietet Board eine umfassende Lösung für integrierte Business-Planung. Unternehmen, die das volle Potenzial der Lösung nutzen, können einen großen Return on Investment generieren.?

?Zunehmend unvorhersehbare Märkte und eine veränderte Arbeitswelt durch Remote Work haben dazu geführt, dass Unternehmen jetzt schneller, häufiger und flexibler planen, budgetieren und prognostizieren müssen als jemals zuvor. Hier kommt eine umfassende, cloudbasierte EPM-Lösung zum Tragen. Ich freue mich, dass Board in der IDC MarketScape-Studie zum ?Leader? in diesem Bereich ernannt wurde. Durch die Integration von EPM-Funktionalitäten mit Business Intelligence und Predictive Analytics liefert Board den 360?-Überblick, den Unternehmen brauchen, um in turbulenten Zeiten und darüber hinaus wettbewerbsfähig und reaktionsfähig zu bleiben?, kommentiert Giovanni Grossi, CEO und Mitbegründer von Board International.

*IDC MarketScape: Worldwide Cloud Enterprise Performance Management Software for Planning, Budgeting, and Forecasting 2020 Vendor Assessment, (Doc #US46953520), November 2020

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)-Anbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und in einer einzigen graphischen Positionierung jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes resultiert. IDC MarketScape bietet ein klares Framework, durch das die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten, Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Interessenten zudem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Diese Meldung auf www.board.com lesen

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 28 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

www.board.com/de