Board kündigt kostenfreien E-Learning-Zugriff für 2020 an

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, hat bekannt gegeben, dass für den Rest des Jahres 2020 keine Gebühren für den Zugriff auf seine E-Learning-Plattform verlangt werden. Damit möchte der Hersteller helfen, dass Kunden und Partner sich während der COVID-19-Quarantänezeit und darüber hinaus weiterbilden können.

Die Entscheidungsfindungsplattform Board vereint Daten aus allen Bereichen einer Organisation, um einen ?Single Point of Truth? zu schaffen, auf dessen Basis alle Planungs-, Analyse- und Prognoseaktivitäten durchgeführt werden können, um Effizienz, Zusammenarbeit und Transparenz unternehmensweit zu steigern. Nutzer der Board E-Learning-Plattform können nun ihre Kenntnisse über zahlreiche Produktfunktionen bis Ende Dezember 2020 kostenlos erweitern, um ihre täglichen Aufgaben effektiver zu gestalten und ihre Organisation zu unterstützen.

Die Board E-Learning-Plattform, die im Jahr 2018 gelauncht wurde, bietet derzeit über 130 Produktvideos sowie zahlreiche Übungen und Anwendungsfälle und damit umfassende Entwicklungsmöglichkeiten für Anfänger bis hin zu Experten.

Giovanni Grossi, CEO und Mitbegründer von Board International erklärt:

“Aufgrund der extremen Herausforderungen, mit denen Unternehmen weltweit in dieser schwierigen Zeit konfrontiert sind, wollten wir unseren Kunden und Partnern die Möglichkeit geben, die Quarantänezeit zu nutzen, um ihre Fähigkeiten in der Anwendung von Board zu verbessern. Dies versetzt sie in die Lage, ihre Board-Lösungen zu verbessern und damit die Effizienz im gesamten Unternehmen weiter zu steigern.”??

Der kostenfreie Zugriff auf die Board E-Learning-Plattform ist für Kunden und Partner bis zum 31. Dezember 2020 verfügbar und kann?per Formular auf der Board-Website?angefordert werden.

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 26 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

www.board.com/de