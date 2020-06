Board wird in Dresners?2020 Wisdom of Crowds?-BI-Marktstudie zum ?Credibility und Technology Leader? ernannt

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, wurde zum ?Credibility und Technology Leader? in der diesjährigen Ausgabe der ?Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study? gekürt. Die Studie wurde von Dresner Advisory, einem Analystenhaus in den USA, erstellt.

Bereits im elften Jahr in Folge untersucht die Studie den aktuellen Stand des Marktes für Business-Intelligence-Software. Dafür stützt sich Dresner auf die Antworten von mehr als 5.000 Organisationen aus unterschiedlichsten Regionen, Branchen und Geschäftsbereichen. Unter anderem bewertet die Studie Technologieanbieter im Hinblick auf 33 Kriterien und erstellt daraus eine Gesamtrangfolge bezüglich zwei wichtiger Aspekte: Kundenerfahrung und Glaubwürdigkeit des Anbieters.

Die integrierte Entscheidungsfindungsplattform Board wurde in Bezug auf Kauferlebnis, Preis-Leistungsverhältnis, Qualität des technischen Supports und Integrität untersucht. Daraus ergab sich die Positionierung von Board im Model für die Kundenerfahrung (?Customer Experience?) als ?Technology Leader? und im Bereich Anbieterglaubwürdigkeit (?Vendor Credibility?) als ?Credibility Leader?. Der Hersteller erzielte zudem, wie in den Jahren zuvor, den höchstmöglichen Punktwert für Weiterempfehlung ? ein Richtwert für die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden das Produkt empfehlen würden.

?Ich freue mich sehr, dass wir unsere Position als sehr empfehlenswerter und glaubwürdiger Anbieter beibehalten haben?, sagt Giovanni Grossi, CEO und Mitbegründer von Board International. ?Immer mehr Unternehmen setzen auf die digitale Transformation und sie wollen sicher sein, dass sie sich auf ihren Lösungsanbieter verlassen können und dass er sie bei diesem Wandel effektiv unterstützt. Dies streben wir in allen unseren Projekten an und die Ergebnisse der Dresner-Studie zeigen, dass unsere Kunden diese Bemühungen zu schätzen wissen.?

Die vollständige Studie ist auf der Board-Website erhältlich.

