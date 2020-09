Board wird zum BI und EPM Leader bei den Dresner Advisory Services Industry Excellence Awards 2020 gekürt

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Plattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, wurde bei den jährlichen Dresner Advisory Services Industry Excellence Awards 2020 als Gewinner in vier Kategorien bekannt gegeben.

Board wurde aufgrund seiner führenden Platzierungen in den entsprechenden Dresner Wisdom of Crowds? Marktstudien 2020 als Technology Leader und Credibility Leader bei Business Intelligence (BI) und als Customer Experience Leader sowie Trust Leader bei Enterprise Performance Management (EPM) positioniert. Durch die Verbindung von Business-Intelligence-, Planungs- und Predictive-Analytics-Funktionalitäten in einer einheitlichen Umgebung ermöglicht die Board-Plattform Organisationen, die digitale Transformation unternehmensweit bei Analyse-, Planungs- und Forecasting-Aktivitäten voranzutreiben.

Die Awards, mit denen Board ausgezeichnet wurde, sind sowohl ein Beleg für das starke Produktangebot (Technology Leader), die hohe Kundenzufriedenheit und den wahrgenommenen Produktwert (Credibility Leader und Trust Leader) als auch für sehr gute Bewertungen in den Bereichen Vertrieb, Service, Produkt und Technologie (Customer Experience Leader).

?Das ist das dritte Jahr in Folge, dass Board mehrfach bei den Dresner Industry Excellence Awards als Sieger ausgezeichnet wurde. Das zeigt den kontinuierlichen Nutzen, den wir unseren Kunden bieten, sowohl in Bezug auf unser Produktangebot als auch unseren Service?, sagt Giovanni Grossi, CEO und Mitbegründer von Board International.

Für weitere Informationen zu Boards Positionierung in den aktuellen Studien von Dresner stehen die Dresner Wisdom of Crowds? Business Intelligence Marktstudie 2020 und die Dresner Wisdom of Crowds? Enterprise Performance Management Marktstudie 2020 zum Download zur Verfügung.

