Board wurde zum Leader in Business Intelligence und Corporate Performance Management ernannt

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Plattform, die Business Intelligence (BI), Performance Management und Advanced Analytics integriert, wurde zum ?Leader? in den Kategorien BI und CPM ernannt.

Die Auszeichnung wurde von G2 verliehen, einer führenden Plattform für Software-Bewertungen, die Besuchern ehrliche Anwendereinschätzungen in Echtzeit bietet, um eine objektive Entscheidung darüber treffen zu können, welche Lösung sich am besten für das eigene Unternehmen eignet.

BI-Software unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung, indem sie hilft, Daten zu analysieren und zu präsentieren, Erkenntnisse zu gewinnen und künftige Prozesse zu optimieren. CPM-Software wird oft als Weiterführung von BI gesehen, wo Mechanismen für Planung, Controlling und Management zur Erreichung der Unternehmensziele Anwendung finden.

Viele Software-Angebote, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind, fokussieren sich entweder auf BI oder CPM. Boards gleichnamige Plattform vereint zwei Fähigkeiten für die Entscheidungsfindung in einer einheitlichen, integrierten Lösung. Giovanni Grossi, CEO und Mitbegründer von Board International, sagt:

“Es besteht kein Zweifel, dass BI und CPM in derselben Umgebung stattfinden müssen. Bei Board ist genau das der Fall! Eine Plattform, die Organisationen nicht nur dabei hilft, alle vorliegenden Daten zu visualisieren, sondern einen Schritt weiter geht und Analyse- und Planungsfunktionalitäten bietet. Das lenkt Unternehmen in die richtige Richtung. Das ist es, was Unternehmen im digitalen Zeitalter benötigen.?

G2 hat sich für Unternehmen, die auf der Suche nach den passenden Software-Anbietern sind, als gute Plattform bewährt. Der Ansatz von anwendergetriebenen Bewertungen bietet eine ehrliche und offene Bühne, um zu erfahren, was funktioniert und was nicht. Anbieter, die die besten Rezensionen in einer Kategorie erhalten, werden als ?Leader? in ihrem Bereich gehandelt.

Über G2

G2.com, dessen Headquarter sich in Chicago befindet, revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Software und Services entdecken, kaufen und verwalten. Mehr als drei Millionen Besucher monatlich verlassen sich auf G2 bei der Suche und dem Kauf einer Software, die am besten auf ihr Geschäftsmodell passt. Die Plattform kann bereits über eine Million Bewertungen und ein Kapital von $100 Millionen vorweisen, welches von Investitionen durch IVP, Accel Partners, LinkedIn, Emergence Capital, Pritzker Group, Chicago Ventures, Hyde Park Ventures, Branchenführer und Gründer herrührt. www.G2.com

Diese Meldung online auf www.board.com lesen

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen ? in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 26 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

www.board.com/de