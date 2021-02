Boarding für Substanzorientierung

ams.erp ist die gewachsene Premium-Marke für Auftragsmanagement und für die Steuerung aller Prozesse in Fertigungsbetrieben, deren Angebot davon geprägt ist, immer individuell, maßgeschneidert und besonders zu sein. Die hohe Markt- und Branchenkenntnis macht ams seit über 30 Jahren zum kompetenten Partner dieser Unternehmen. Sie vertrauen auf Lösungen, die zu ihren speziellen Anforderungen passen. Und das mit umfangreichen Modulen, bereits im Standardpaket.

ams.erp-Anwender setzen auf absolute Zuverlässigkeit und auf ein Produktportfolio, das immer an den Marktentwicklungen und aktuellen Strömungen orientiert ist. Mit Modulen, die Wettbewerbsvorteile ausbauen und Wertschöpfung steigern.

Um diesen Anspruch weiter zu vertiefen, optimiert auch das Unternehmen ams.Solution kontinuierlich seine eigenen Strukturen. Mit dem Ziel, alle kreativen Potenziale zu nutzen und zu bündeln, um noch stärker den Fokus auf absolute Kundenorientierung zu?leben.

In der nächsten Stufe der Evolution hat ams den Kern seiner Kommunikationsstrategie auf eine neue Formel verdichtet.

Diese setzt sich aus drei klaren und einfachen Elementen zusammen:

YOU CAN COUNT ON US ? dem Ausdruck für Verbindlichkeit

ERP ? der Produktwelt von Enterprise Resource Planning

THE ART OF MEETING EXPECTATIONS ? der ultimativen Orientierung an den Kunden und ihren Bedürfnissen

Das Ergebnis erzählt, was ams macht, wie ams dies tut und welche Kernnutzen ams dabei verspricht:

COUNTERPART

Es ist es zugleich Commitment und Ausdruck für einen strategischen Entwicklungspartner auf Augenhöhe. Für einen Sparringspartner, der weiß, wie mein Geschäft funktioniert und wie mein Markt tickt. Es ist Hauptargument der ams-Anzeigenkommunikation 2021, die mich sympathisch und emotional zu einer Reise einlädt, diese Leistungsessenz zu erfahren.

COUNTERPART steht für Partnerschaft, kreative und kundennahe Lösungen, auf die man sich verlassen kann. Eben ? der Partner für Besonderes.

Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, ein Unternehmen der ams.Group, ist auf die Projektmanagement-Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren werden auf Basis der branchenorientierten Business-Software ams.erp schlanke und dynamische Unternehmensprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette realisiert. Die Gruppe verfügt über das Know-how aus europaweit mehr als 1.000 erfolgreichen ERP-Implementierungen im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, im Verpackungsmaschinenbau, im Werkzeug- und Formenbau, im Stahl-, Metall- und Komplettbau, im Schiffbau und in der maritimen Industrie sowie im Laden- und Innenausbau, im Sonderfahrzeugbau und in der Lohnfertigung.

ams.erp bildet die zentrale Datendrehscheibe für sämtliche Unternehmensprozesse. Wesentliche Aufgabe ist das Zusammenführen innovativer Digitaltechnologien und klassischer, meist mechanischer und elektronischer Steuerungseinrichtungen. Hierzu zählt auch die standortübergreifende Vernetzung ? vertikal in die Fertigung hinein und horizontal über Systeme und Firmengrenzen hinweg. Die flexible Business-Software erhöht die Planungssicherheit, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen mit komplexem Projektgeschäft.