BobCAD-CAM + Deepnest + RoboDK – von der Konstruktionüber das Verschachteln, die Werkzeugweg-Programmierung bis hin zur Fertigung

Die MecSoft Europe GmbH stellt BobCAD-CAM, Deepnest und RoboDK als umfassende, budgetfreundliche Lösung für die Fertigung vor.

Konstruieren ? Schachteln ? Laserschneiden unter Einsatz von Industrierobotern

BobCAD-CAM, Deepnest und RoboDK unterstützen den Anwender durch leistungsstarke Funktionen für die kostengünstige Erstellung von NC-Programmen und die Simulation von Roboterbewegungen beim Einsatz von Industrierobotern in der modernen Fertigung. Mit BobCAD-CAM werden CAD-Modelle entworfen, mit BobCAD-FreeCAD sogar kostenlos. Die konstruierten Teile können anschließend zum Verschachteln an Deepnest übergeben werden. Der hier erstellte, optimierte Schachtelplan geht zurück an BobCAD-CAM, wo die entsprechenden CNC-Programme für die gewünschte Fertigungsart generiert werden. Nach Übergabe der NC-Daten an RoboDK werden diese in Roboterprogramme konvertiert und es erfolgt die Berechnung und Simulation der Roboterbewegungen.

Die Programme im Einzelnen

Deepnest für die ökonomische Verschachtelung von Bauteilen

Deepnest ist eine kostenlose Verschachtelungsanwendung, die sich hervorragend für Laserschneider, Plasmaschneider und andere CNC-Maschinen eignet.

Deepnest verschachtelt Teilelayouts in einem möglichst dichten Bereich, um Material optimal auszunutzen und Zeit bei der Bearbeitung zu sparen. Gemeinsame Linien zweier Bauteile werden automatisch so zusammengeführt, dass der Laser den gleichen Weg nicht zweimal schneiden muss. Dies spart nicht nur Zeit, sondern verbessert auch die Qualität der Teile, da Wärmeverformungen durch mehrere Laserdurchgänge vermieden werden.

Deepnest verwendet eine hochmoderne Technologie für das Teilelayout mit Teil-in-Teil-Platzierung und der Möglichkeit, Bitmap-Bilder für die Lasergravur zu verschachteln.

BobCAD-CAM für Teile-Entwurf und Erstellung der NC-Programme

Vom CAD-Bauteil über einfache 2-Achsen NC-Programme bis hin zu komplexen Programmierungen von 5-Achs-Werkzeugwegen: BobCAD-CAM stellt die dafür notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung. Leistungsstarke Bearbeitungsstrategien in BobCAD-CAM ermöglichen eine einfache und fehlerfreie Programmierung anspruchsvoller NC-Programme. Vielfältige Assistenten unterstützen den Anwender bei der Erstellung der Programme. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von BobCAD-CAM wird ein schneller Einstieg in das Programm ermöglicht, ohne kostenintensive und zeitaufwändige Schulungen. Von BobCAD-CAM sind kostengünstige Module für 2 ? – 5 Achs-Fräsen, Drehen, DrehFräsen für Bearbeitungszentren, Router, Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneiden und Drahterodieren erhältlich. Außerdem steht für das Gravieren und Prägen von künstlerischen Konturen ein Add-on zur Verfügung.

Industrieroboter mit RoboDK programmieren und simulieren

Mit RoboDK können Industrieroboter einfach simuliert und Offline programmiert werden. Mit RoboDK wird der Roboterarm wie eine 5-Achsen-Fräsmaschine (CNC) verwendet. Eine umfangreiche Bibliothek von Industrieroboterarmen, externen Achsen und Werkzeugen vereinfacht die Programmierung von Roboteranwendungen enorm. Die herstellerspezifische Programmierung der Roboter ist nicht mehr nötig. Durch die Programmierung der Roboter außerhalb der Produktionsumgebung können bei der Werkstattprogrammierung verursachte Produktionsausfallzeiten vermieden werden.

BobCAD-CAM, Deepnest und RoboDK im Team

Mit RoboDK können Roboter wie CNC-Maschinen programmiert werden. Ist die Platzierung von Bauteilen auf Platten erforderlich, übernimmt Deepnest diese Aufgabe und sorgt für eine effektive, automatische Verschachtelung der Bauteile. In BobCAD-CAM oder extern erstellte NC-Programme können für die Roboterbearbeitung in RoboDK importiert werden. RoboDK generiert automatisch fehlerfreie Werkzeugwege, optimiert die Roboterbahn und vermeidet dabei Singularitäten, Achsen-Limitierungen und Kollisionen.

Vereint in Produktivität und Wirtschaftlichkeit

BobCAD-CAM, Deepnest und RoboDK ergänzen sich hervorragend bei der Programmierung von Bearbeitungsvorgängen unter Einsatz von Robotern in der Fertigung.

BobCAD-CAM ist sowohl als eigenständiges CAD-CAM-System als auch als Add-In für SolidWorks erhältlich. Deepnest gibt es für Windows, OSX und Linux. Von RoboDK sind Versionen für Windows, Mac, Linux und Android verfügbar.

Interessenten können BobCAD-CAM und RoboDK herunterladen und kostenlose Testlizenzen erhalten. Anwender, die Interesse an Deepnest haben, können sich mit MecSoft Europe in Verbindung setzen.

Weitere Informationen und Kontakt: www.mecsoft-europe.de?

Die MecSoft Europe GmbH bietet seit 2009 leistungsstarke, professionelle und budgetfreundliche Software für die Fertigung an, einsetzbar in verschiedenen Industriezweigen wie Werkzeug- und Formenbau, Luft-, Raumfahrt- und Medizintechnik, bei Automobilzulieferern und in der Ausbildung.