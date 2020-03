BobCAD-CAM: Gratis Lizenzen für das Homeoffice

Wir möchten allen Kunden helfen, in dieser Krisenzeit arbeitsfähig zu bleiben. In der augenblicklichen Beeinträchtigung sind wir alle gefordert, unsere Arbeit flexibel und sicher zu gestalten.

Das Thema Homeoffice war noch nie so wichtig wie heute.

Die Datacad GmbH bietet BobCAD-CAM Lizenzen für das Homeoffice gratis an. Das Angebot richtet sich an Alt- und Neukunden. Die Lizenzen sind vorerst 3 Monate gültig und werden bei Bedarf entsprechend verlängert. Produktiv bleiben und die Zeit im Home-Office sinnvoll nutzen ? Informationen telefonisch unter 0671-836210 oder per E-Mail info@datacad.de

BobCAD-CAM ist eine professionelle und kostengünstige Software für die Fertigung, mit mehr als 150 000 Lizenzen weltweit vertreten.

BobCAD-CAM ist eine modulare Software mit Modulen für:

Fräsen, Mehrachs-Fräsen, FräsDrehen, Drehen, Router, Laser, Plasma & Wasserstrahl, Drahterodieren, BobART, Maschinensimulation PRO.

Interessenten, die BobCAD/CAM testen möchten, können das Programm herunterladen und eine Lizenz erhalten.

Die 1998 gegründete DataCAD Software & Services GmbH ist ein führender Anbieter bezahlbarer, technischer Softwarelösungen im CAD/CAM-Bereich.