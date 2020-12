BobCAD-CAM – Starke Leistung für überschaubares Budget

.

Die MecSoft Europe GmbH bietet BobCAD-CAM, eines der weltweit führenden CAD/CAM-Systeme auf dem Markt, jetzt extrem günstig an.

BobCAD-CAM wird immer als Permanentlizenz in 2 Varianten angeboten:

Modell 1 ? permanente Lizenzen zu einem äußerst attraktiven Preis.

Modell 2 ? permanente Lizenzen + Software-Wartung. Bietet zusätzlich Hotline-Support und die Lieferung aller Updates während der Laufzeit des Wartungsvertrages.

Zusätzliche Lizenzen sind mit einem nochmaligen Rabatt von 50% verfügbar.

Warum BobCAD-CAM?

Mit seinen effektiven Werkzeugweg-Strategien deckt BobCAD-CAM nahezu alle Anforderungen der CNC-Programmierung ab.

BobCAD-CAM ist extrem kostengünstig. Bereits ab 695,- EUR ist der Einstieg in CAD/CAM möglich.

Durch die intuitive Benutzeroberfläche sind keine kosten- und zeitintensiven Schulungen notwendig.

Benötigte Module können zielgerichtet gewählt werden. Es muss nur das erworben werden, was auch benötigt wird.

Die Erweiterung durch zusätzliche Module ist jederzeit möglich.

BobCAD-CAM bietet Module für 2.5- bis 5-Achs-Fräsen, 2 1/2 D-Drehen, komplexe 5-Achs-FräsDreh-Bearbeitungen auf Bearbeitungszentren, sowie für Laser-, Plasma- und Wasserschneiden und Drahterodieren.

Ein leistungsstarkes CAD-System ist bereits integriert. Der NC-Editor und die erweiterte Maschinensimulation runden die Modulstruktur von BobCAD-CAM ab.

Mit BobCAD-CAM gelingt der gesamte Arbeitsablauf innerhalb eines Programms, von der Konstruktion der Teilegeometrie, der Programmierung der Werkzeugwege, der Simulation der gesamten Bearbeitung, bis zur Übergabe der Daten an die Werkzeugmaschine. ??

Die übersichtliche Menüstruktur und effektive Werkzeugweg-Strategien unterstützen den Anwender bei der schnellen, fehlerfreien Erstellung auch der komplexesten NC-Programme.?

BobCAD-CAM ? Leistungsstark, einfache Bedienung, budgetfreundlich

Mehr als 150.000 eingesetzte Lizenzen weltweit zeugen von der Leistungsfähigkeit von BobCAD-CAM.? BobCAD-CAM zählt zu den führenden CAD/CAM-Systemen auf dem Markt. Ein enormer Leistungsumfang, ausgeklügelte Bearbeitungsstrategien und eine intuitive Benutzeroberfläche, zu einem Bruchteil der Kosten vergleichbarer CAD/CAM-Systeme, machte BobCAD-CAM schon bisher zu einem der effektivsten und preisgünstigsten CAD/CAM-Systeme.

Die neu eingeführte Preisstruktur führt zu einem hervorragenden Preis-Leistung-Verhältnis, was den Erwerb eines hochleistungsfähigen CAD/CAM-Systems bereits zu einem enorm günstigen Preis möglich macht.

BobCAD-CAM ist sowohl als eigenständiges CAD-CAM-System als auch als Add-In für SolidWorks erhältlich.

Anwender, die nur ein leistungsstarkes CAD-System benötigen, können das CAD-System BobCAD-FreeCAD kostenlos erhalten. Bei Bedarf kann BobCAD-FreeCAD kostengünstig zu einem kompletten, leistungsstarken CAD/CAM System erweitert werden.

BobCAD-CAM?ist eine modulare Software mit Modulen für:

Fräsen,?Mehrachs-Fräsen,?FräsDrehen,?Drehen,?Router,?Laser, Plasma & Wasserstrahl,?Drahterodieren,?BobART,?Maschinensimulation PRO.

Interessenten können BobCAD-CAM kostenfrei zum Testen herunterladen.

Weitere Informationen und Kontakt: www.mecsoft-europe.de?oder Telefon 0671 – 920 650 40

Die MecSoft Europe GmbH bietet seit 2009 leistungsstarke, professionelle und budgetfreundliche Software für die Fertigung an, einsetzbar in verschiedenen Industriezweigen wie Werkzeug- und Formenbau, Luft-, Raumfahrt- und Medizintechnik, bei Automobilzulieferern und in der Ausbildung.