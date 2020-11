BOE stellt weltweit erstes 55-Zoll-UHD-AMQLED-Display vor

BOE Technology Group Co., Ltd. (BOE) hat kürzlich sein weltweit erstes 55-Zoll-4K-AMQLED-Display (Active Matrix Quantum Dot Light Emitting Diode) veröffentlicht, das weltweit erste seiner Art. Dies ist ein weiterer Meilenstein für den der Displayhersteller auf dem Gebiet der elektrolumineszierenden Quantenpunkte. Anfang dieses Jahres hatte BOE die hochauflösende QLED-Technologie (QLED = Quantum Light Emitting Diode) eingeführt.

Das 55-Zoll-UHD-AMQLED-Display von BOE

Die Quantenpunkttechnologie hat Eingang in Display-Produkte gefunden. Dazu gehören auch die photolumineszierende Quantenpunkt-basierte Hintergrundbeleuchtung (QD-BLU) und die elektrolumineszierende AMQLED. AMQLED-Displays benötigen keine Hintergrundbeleuchtung. Stattdessen können Quantenpunkte selbst Licht emittieren, wenn sie Strom beziehen. AMQLED-Displays bieten eine Vielzahl von Vorteilen wie Selbstemission, eine breite Farbskala und eine lange Lebensdauer, woraus sich der Entwicklungstrend von Quantenpunkt-Displays herleiten lässt. Darüber hinaus steht die Forschung und Entwicklung von Technologien und Produkten für den Quantenpunktdruck im Zentrum der Aufmerksamkeit in der Branche.

Dank technologischer Innovation hat BOE große Durchbrüche in Sachen Gleichmäßigkeit und Stabilität beim großformatigen Quantenpunktdruck erzielt. Das erste 55-Zoll-4K-AMQLED-Display von BOE basiert auf seiner hochmodernen elektrolumineszierenden Quantenpunkttechnologie und bietet eine Auflösung von 3840 × 2160, einen Farbraum von 119 % NTSC und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000: 1, wodurch zahlreiche Anwendungsfelder auf dem Gebiet der großen Displays möglich sind.

BOE ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung für Quantenpunktelektrolumineszenz. 2017 brachte BOE 5-Zoll- und 14-Zoll-AMQLED-Prototypen auf den Markt, die im Tintenstrahldruck hergestellt wurden und 2017 in der SID Display Week mit dem “Best in Show”-Award ausgezeichnet wurden. Als weltweit führender Anbieter von Halbleiterdisplays beobachtet BOE die Frontier-Display-Technologien genau und setzt sich dafür ein, seine innovativen Display-Produkte und -Lösungen in vielfältigen Szenarien einzusetzen, um den Benutzern die besten visuellen Erlebnisse zu bieten.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1274424/image_836030_24376813_Logo.jpg

Pressekontakt:

Cindy tian

+86-010-60965214

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128428/4768909

OTS: BOE Technology Group Co., Ltd.

Original-Content von: BOE Technology Group Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell