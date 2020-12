BOND Business-Kommunikation gewinnt Cognigy als Neukunden

Cognigy ist ein international erfolgreicher Softwareanbieter und KI-Pionier. Großunternehmen wie Daimler, Bosch, Henkel, Lufthansa uvm. nutzen Cognigy.AI, um ihre Kunden- und Mitarbeiterkommunikation in Contact Centern mit intelligenten Sprach- und Chat-Bots effizienter zu gestalten und um Kosten zu sparen. Cognigy.AI ist einfach anzuwenden, hochintegrativ und es unterstützt beliebige Sprachen und Kanäle. Cognigy hat neben dem Hauptsitz in Düsseldorf weitere Standorte in den USA, Australien, Korea und Japan. Cognigy wurde kürzlich von Gründer.de als eines der 20 erfolgreichsten Startups (von 6.000) in Deutschland ausgezeichnet.

?Cognigy hat sich vom kleinen Düsseldorfer Startup rasch zum führenden Anbieter einer Sprach- und Chatbot-Plattform für höchste Enterprise-Anforderungen entwickelt. Die Bedeutung automatisierender Kommunikationslösungen wird in den nächsten Jahren weiter rasant zunehmen. Ich freue mich sehr, das Cognigy-Team bei seinem Kommunikations- und Markterfolg in DACH zu unterstützen?, erklärt Marcus Bond, Geschäftsführer von BOND Business-Kommunikation.

?Marcus Bond ist ein überaus erfahrener Kommunikationsprofi, der sich bestens in unserer Branche auskennt und gut vernetzt ist. Wir freuen uns, zukünftig gemeinsam für mehr Aufmerksamkeit bei Journalisten und potenziellen Kunden zu sorgen?, erklärt Sascha Poggemann, COO und Mitbegründer von Cognigy.