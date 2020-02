Bonpago liefert Expertise für den „E-Rechnungstag Sachsen“

Meißen wird am 5. März 2020 zum Schauplatz für den „E-Rechnungstag Sachsen“. Im Rahmen der Veranstaltung des sächsischen Städte- und Gemeindetages informieren dabei Experten in Vorträgen über rechtliche und organisatorische Anforderungen zum Umgang mit dem Thema „E-Rechnung“ in kommunalen Verwaltungen. Hintergrund ist die im April 2020 in Kraft tretende Verpflichtung für kommunale öffentliche Auftraggeber, Rechnungen elektronisch entgegenzunehmen und zu verarbeiten.

Dr. Steffen Bernius, Mitglied der Geschäftsleitung beim Beratungshaus Bonpago, wird unter dem Titel „Von der Theorie zur Praxis – Erfolgsfaktoren in einem E-Rechnungsprojekt“ referieren. Dabei thematisiert er lösungsorientiert unter anderem Lessons Learned aus einer Vielzahl von E-Rechnungsprojekten, betrachtet die wichtigsten organisatorischen und technischen Fragen auf dem Weg zur E-Rechnung und gibt einen Ausblick, wie Verwaltungen die E-Rechnung als Baustein einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie begreifen können.

Eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist hier mit nur einem Klick noch bis zum 27. Februar 2020 online möglich.