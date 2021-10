Boomi wird bei den Stratus Awards 2021 zum weltweit führenden Unternehmen im Bereich Cloud Computing ausgezeichnet

Chesterbrook, Pa./ München – 7. Oktober 2021 – Boomi™ , ein führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, ist von der Business Intelligence Group mit einem Stratus Award for Cloud Computing 2021 als Top-Organisation und Cloud-Unternehmen des Jahres ausgezeichnet worden. Mit den Stratus Awards werden Unternehmen, Produkte und Personen ermittelt, die einzigartige Lösungen, welche die Vorteile von Cloud-Technologien nutzen, anbieten.

Boomi wurde als „Cloud Company of the Year“ nominiert, weil es weltweit mehr Unternehmen als jeder andere Lösungsanbieter mit intelligenter Cloud-Konnektivität verbindet. Innovative Unternehmen müssen die aktuellen Marktbedingungen meistern und Boomi bietet ihnen die ideale Lösung, um die für die digitale Transformation erforderliche schnelle Wertschöpfung zu erzielen.

„Neue Geschäftsmodelle, die früher monatelange Entwicklungszeiten benötigten – wie eine Self-Service-App für Telemedizin, Remote- und Hybrid-Learning, On-Demand-Lieferdienste, flexible Office-Apps, automatisierte Compliance-Prüfung und vieles mehr – müssen heute in Wochen, manchmal sogar in Tagen, bereitgestellt werden“, so Chris McNabb, CEO von Boomi.

„Boomi ist eine intelligente Konnektivitäts- und Automatisierungsplattform und die einzige, die auf der Intelligenz von Hunderten von Millionen produktiv eingesetzter Integrationen aufbaut. Sie verarbeitet monatlich Milliarden von Transaktionen und bietet Unternehmen die Möglichkeit, Jeden sofort mit Allem zu verbinden und das überall.“

„Boomi steht an der Spitze der Cloud und hilft, Innovationen in der Cloud voranzutreiben“, sagt Maria Jimenez, Chief Nominations Officer der Business Intelligence Group. „Die Cloud ist heute Teil unseres persönlichen und beruflichen Lebens und wir sind begeistert, dass unsere ehrenamtlichen Juroren dazu beitragen konnten, all diese innovativen Services, Unternehmen und Führungskräfte entsprechend ins Rampenlicht zu rücken.“